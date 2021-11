Região registra menos de 100 internados nas UTIs pela primeira vez

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/11/2021 | 00:10



Pela primeira vez desde o início da pandemia o Grande ABC tem menos de 100 pessoas infectadas com coronavírus internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). De acordo com levantamento da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), que leva em consideração dados da pandemia disponibilizados pelo governo do Estado por meio da Fundação Seade, na quarta-feira eram 99 pessoas acamadas em leitos de emergência.

O indicador tem caído vertiginosamente desde junho, quando passou a aumentar o número de pessoas imunizadas contra a Covid. No dia 1º daquele mês, apenas 23,7% da população total do Grande ABC tinham iniciado o esquema vacinal, enquanto 11,7% estavam totalmente protegidos do coronavírus. Já na quarta-feira, a cobertura de primeira dose atingiu 77,1% e a imunização completa já era realidade para 65,7% dos habitantes da região. Ao mesmo tempo, em 1º de junho eram 942 pessoas internadas em leitos de UTI nas sete cidades, número que caiu para 99 na quarta-feira, recuo de 89,5% em menos de cinco meses.

Desde o início do monitoramento feito pela plataforma, em maio do ano passado, o pico de internações de pacientes com Covid em UTI foi registrado em 28 de março de 2021, com 1.258 pessoas acamadas em vagas de emergência. Em 2020, durante a primeira onda da pandemia, a maior marca foi computada no dia 17 de junho, quando 545 pessoas estavam nas UTIs das sete cidades.

A vacinação é apontada pelo infectologista e fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente), José Ribamar Branco, como a razão para a redução das internações de Covid. O especialista lamenta que a campanha de imunização tenha atrasado para começar no País. “O Brasil foi um desastre na gestão da pandemia, foram muitas mortes que poderiam ter sido evitadas com uma gestão centralizada pelo governo federal. Se tivéssemos comprado a vacina em setembro do ano passado estaríamos em outro patamar da mortalidade e controlado tanto a crise da Covid como a econômica”, comentou.

Branco elogia o desempenho das equipes do SUS (Sistema Único de Saúde), que conseguiram acelerar a vacinação. “O que estamos vendo é que o Brasil é um País campeão na imunização, está dando show para o mundo todo, ao contrário do que foi na gestão da pandemia. Isso tem impactado nos números. Temos um cenário muito bom, muitas cidades já superam o percentual de imunização dos Estados Unidos e de países da Europa, isso é muito positivo”, comemorou Branco.

Apesar dos bons números, o infectologista diz que a pandemia não acabou. “Agora vamos ver a Covid voltar a se restringir aos grupos de risco, aqueles acima dos 65 anos e os portadores de doenças crônicas. Atualmente, a mortalidade em 80% dos casos são nesses grupos, isso mostra a eficiência da vacina. Temos que observar o que ocorre no mundo, principalmente nas populações não vacinadas nos Estados Unidos, Alemanha e em outros países. E tem sempre o perigo de aparecer uma outra cepa que a vacina não consiga controlar”, comentou. “Temos que atingir o quanto antes os 90% da população vacinada com as duas doses para termos mais tranquilidade”, finalizou o especialista.

Prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB) comemorou a atuação conjunta da região. “Chegamos ao menor patamar de internados desde o início da pandemia. Graças à união de esforços das sete cidades que compõem a região no combate à Covid e no avanço da vacinação. Números que concretizam a superação da doença no Grande ABC que, no pico da pandemia, chegou a ter 98% dos leitos ocupados. Uma vitória da vida, conquistada com planejamento, diálogo, cooperação e transparência”, comentou.