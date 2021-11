O bi de Luiz Marinho. Paulo Pinheiro em São Caetano. Saulo em Ribeirão Pires. Maranhão em Rio Grande da Serra

Ademir Medici

12/11/2021



Com exceção de São Bernardo, onde houve reeleição, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra ganharam rostos novos em suas respectivas municipalidades, com a vitória de dois vereadores e um ex-secretário municipal para prefeitos – apenas o de Rio Grande apoiado pelo prefeito que encerrava o mandato.

951 – Em São Bernardo, Luiz Marinho (PT), novamente com Frank Aguiar (PTB) de vice, conseguiu 261.339 votos, o equivalente a 65,79% dos votos válidos, liquidando a fatura já no primeiro turno.

952 – Em segundo lugar ficou o deputado Alex Manente (PPS), com 122.924 votos (30,94%), seguido por Ademir Silvestre (PSC), 7.812; Aldo Santos (Psol), 3.596; e Lígia Gomes (PSTU), 1.569.

953 – À Câmara Municipal de São Bernardo foram eleitos 28 vereadores, a maioria de apoio ao prefeito Marinho. Tião Mateus (PT), com 6.844 votos, foi o mais votado, seguido por Marcelo Lima, futuro vice-prefeito, com 6.445 fotos. Entre os veteranos eleitos, José Ferreira e Minami; entre os novatos, Marcos Lula (filho do presidente da República); Pery Cartola (filho do ex-deputado Waldir Cartola); Julinho Fuzari e Mauro Miaguti. Nenhuma mulher eleita.

954 – Em São Caetano, deu oposição, com a vitória do ex-vereador Paulo Pinheiro (PMDB) para prefeito, com 61.136 votos (63,35%). Fez dobradinha com a vice-prefeita Lúcia Dal’Mas (PMDB); Regina Maura Zetone (PTB), candidata da situação, obteve 33.594 votos (34,81%); e Fernando Turco (Psol) 1.778 votos.

955 – À Câmara Municipal de São Caetano, o candidato mais votado foi Beto Vidoski, futuro vice-prefeito, que alcançou 3.026 votos. Entre os 19 vereadores eleitos, uma única mulher, Professora Magali.

956 – Em Ribeirão Pires, outra vitória da oposição: vereador Saulo Benevides (PMDB) eleito prefeito, com Leonice Moura de vice-prefeita. A dobradinha obteve 24.601 votos (58,31%). Em segundo lugar, a ex-prefeita Maria Inês (PT), 15.545 (36,85%); e em terceiro, Alberto Ticianelli (Psol), 2.042 (4,84%).

957 – O candidato Edinaldo de Menezes, o Dedé da Folha (PPS), teve seus votos suspensos, por conta do indeferimento da candidatura. Resultado: o total de votos nulos em Ribeirão Pires chegou a 25.409, superando os votos obtidos pelo prefeito eleito.

958 – À Câmara Municipal de Ribeirão Pires, Mercedes D’Orto foi a candidata mais votada entre os 17 vereadores eleitos, com 1.226 votos. Tomou posse em 1º de janeiro de 2017, falecendo em 16 de julho do mesmo ano, aos 35 anos. Entre os vereadores reeleitos, Edson Savietto (Banha) e José Maria Adriano. E mais duas mulheres, Diva do Posto e Cleo Meira.

959 – Em Rio Grande da Serra, vitória da situação: Gabriel Maranhão (PSDB), ex-secretário de Obras, apoiado pelo prefeito Adler Kiko Teixeira, obteve 15.469 votos (60,60%), juntamente com a vice-prefeita eleita, Marilza Aparecida de Oliveira Silva, a Professora Marilza; em segundo, Claudinho da Geladeira, do PT, 9.454 (37,04%), seguidos por Luiz Internet (PSDC), 330; e Nilson do Mercado Filho (PCdoB), 272.

960 – À Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, Clauricio Gonçalves Bento foi o candidato mais votado entre os 13 eleitos, com 1.019 votos. Angela Tupperware foi a única mulher eleita na cidade.