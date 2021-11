Gestão Campanella aborta acordo com empresa da prima de vereadora

Junior Carvalho



12/11/2021 | 05:10



O governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), abortou contrato que celebraria com empresa que pertence à irmã de vereadora da base governista. Depois de o Diário revelar o vínculo, a gestão em exercício suspendeu a conclusão do processo que culminaria com o convênio com a SSD Comércio e Serviços para montagem de árvore de Natal gigante no município.

A SSD, com sede na cidade, pertence à empresária Aline Spinello Guzman, que é prima da vereadora Thai Spinello (Novo). Na terça-feira, o Diário revelou que a empresa foi a única habilitada pela gestão Tite para abocanhar contrato de instalação da estrutura natalina, na ordem de R$ 159 mil – a contratação seria feita sem licitação, por meio de carta-convite. Ontem, a administração publicou no Diário Oficial portaria em que anula “parcialmente” o procedimento. O despacho não atribui a decisão ao fato de a empresa ganhadora pertencer à prima de Thai Spinello, mas cita legislação que prevê a revogação de atos administrativos que tenham vícios de legalidade.

Oficialmente, o governo Tite não admitiu que paralisou o processo após o Diário mostrar o vínculo entre a dona da SSD e uma parlamentar da base do governo interino. Alegou, em nota confusa enviada ao Diário, que “as propostas comerciais e documentos de habilitação das licitantes” foram analisados e que não celebrou “contrato com a empresa declarada vencedora”. A decisão, porém, dá verniz de normalidade à interrupção de contrato com empresa ligada a vereadora governista. Na segunda-feira, a própria administração havia informado que as outras empresas que apresentaram propostas haviam sido desclassificadas “por falta de documentação”.

A SSD cobrou o menor valor e desbancou outras três firmas: Cristal Bello Comercial Eireli (apresentou proposta de R$ 170 mil), de São Bernardo; a Vila Barcelona Comércio de Suprimentos e Equipamentos Eireli (R$ 167 mil), de São Caetano; e a Selt Serivõ de Estruturas Temporárias Eireli (R$ 170 mil).

O Diário contatou Aline, que alegou não saber da anulação do processo. Curiosamente, a anulação do procedimento não foi publicada no Portal da Transparência, método comum em todas as licitações abertas pela administração. “Amanhã (hoje) vamos procurar saber o que significa essa anulação”, informou a empresária.

Thai nega qualquer influência na contratação da empresa da prima. A parlamentar sustenta que a parente possui a empresa desde antes de ela ser eleita vereadora, em 2020. Thai também rejeita o rótulo de vereadora da base do governo Tite na Câmara, apesar de votar majoritariamente favorável aos projetos enviados pela gestão Tite à Câmara. O Diário mostrou ontem, inclusive, que a cúpula do Novo na região analisará a postura e os votos de Thai, que é a única vereadora do partido no Grande ABC.