Chile bate o Paraguai e conquista primeira vitória fora de casa nas Eliminatórias

11/11/2021 | 22:24



O Chile segue bem na briga pela classificação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. Na noite desta quinta-feira, visitou o Paraguai e venceu por 1 a 0 no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 13ª rodada. Alexis Sánchez aparentemente tinha feito um gol olímpico, mas a arbitragem assinalou gol contra.

Esta foi a primeira vitória do Chile fora de casa, já que antes tinha quatro derrotas e dois empates. Com 16 pontos, os chilenos estão em boa situação na briga pelo G-4 - a quinta posição dá vaga à repescagem mundial. O Paraguai não vence há quatro jogos e segue com 12 pontos.

As duas seleções demonstraram muita vontade de vencer, apesar de não conseguirem construir tantas oportunidades. O Paraguai foi quem chegou mais perto, logo aos oito minutos, quando Matías Rojas cruzou da esquerda e acabou acertando o travessão. No lado chileno, Alexis Sánchez foi o principal jogador, mas seus chutes foram para fora.

No segundo tempo, o Chile acertou a pontaria e quase abriu o placar aos nove minutos em chute de longe de Vidal, mas Antony Silva fez grande defesa. Na cobrança por escanteio, Alexis Sánchez fez cobrança venenosa e a bola entrou. Apesar de comemorar o gol olímpico, a arbitragem assinalou gol contra do goleiro.

Com o gol, o Chile passou a gostar mais do jogo e assustou em novo chute de Vidal, mas o goleiro fez defesa completa desta vez. Na sequência, Roco tentou, mas mandou longe. Nos minutos finais, o Paraguai adiantou seu time e quase empatou com Óscar Romero, que chutou cruzado de dentro da área. Apesar disso, o Chile conseguiu segurar a vitória.

Na 14ª rodada, última de 2021, o Paraguai visita a Colômbia na terça-feira, às 20h, no Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla. Mais tarde, às 21h15, o Chile recebe o Equador, ainda sem local confirmado.