Andreense de 3 anos recebe medicação mais cara do mundo; veja vídeo

Da Redação



11/11/2021 | 22:01



A andreense Alice Rodrigues, 3 anos, recebeu nesta quinta-feira (11), no Hospital Sabará, na Capital, a medicação Zolgensma, considerada a mais cara do mundo, já que a dose única custa R$ 9 milhões. A garotinha sofre de AME (Atrofia Muscular Espinha), do tipo 2, doença, rara, que acomete a movimentação, fala e até mesmo o ato de engolir.

O remédio foi viabilizado após quase dois anos de batalhas da Justiça, que obrigou o Ministério da Saúde a disponibilizar o tratamento. O Diário acompanhou toda a saga da família. A mãe Luana Cândido Rodrigues, 27, moradora da Vila Lutécia, em Santo André, não conteve as lágrimas. “Muito gratificante saber que minha filha vai ter uma chance de viver diferente, de poder ganhar movimentos, de futuramente andar, evoluir. Sentimento de gratidão a todo mundo que ajudou a gente, confiou no milagre da Alice e Deus que não nos desamparou em nenhum momento. Essa é uma vitória de todo mundo. É como se minha filha tivesse renascendo”. Veja o vídeo abaixo do momento em que ela recebe o remédio.