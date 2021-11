Espanha passa Suécia nas Eliminatórias; Portugal tropeça e Alemanha faz 9 a 0

11/11/2021 | 19:04



Espanha e Portugal entraram em campo nesta quinta-feira pela nona e penúltima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar. Portugal não saiu do 0 a 0 com a Irlanda, enquanto a Espanha conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0 sobre a Grécia. A definição das vagas dos portugueses e espanhóis ficará para a última rodada. O resultado desta quinta eliminou de vez as chances de classificação da Grécia para o mundial.

No Grupo A, Portugal e Irlanda fizeram jogo pegado, que terminou empatado sem gols. Já nos minutos finais, o zagueiro Pepe, de Portugal, recebeu cartão vermelho. O resultado faz com que Portugal empate em pontos com a seleção da Sérvia, ambos têm 17. Por enquanto, os portugueses ficam na liderança pelos critérios de desempate. Portugal e Sérvia se enfrentam na 10ª e última rodada para definir quem se garante na copa e quem vai para a repescagem.

A seleção da Espanha venceu a Grécia por 1 a 0, com gol de pênalti de Pablo Sarabia. O resultado deixa a Espanha a um empate da Copa do Mundo. A situação no Grupo B é bem parecida com a de Portugal e Sérvia. Líder, com 16 pontos, a Espanha enfrenta a vice-líder Suécia em casa na 10ª rodada. Os suecos perderam por 2 a 0 para a Geórgia nesta quinta e ficam com 15 pontos, precisando vencer os espanhóis na rodada final.

A Alemanha, que vive grande fase e entrou em campo já classificada, não teve dificuldades para golear Liechtenstein por 9 a 0. Logo aos 9 minutos, Hofer cometeu pênalti e foi expulso, para dificultar ainda mais a vida de Liechtenstein. Gundogan cobrou e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Kaufmann, contra, Leroy Sané e Marcos Reus fizeram 4 a 0. No segundo tempo, Sané, Muller, duas vezes, Baku e Goppel, contra, fecharam a goleada

Alemanha e Liechtenstein estão no Grupo J das eliminatórias europeias. O time de Hans Flick é líder com 24 pontos e já garantiu vaga na próxima Copa do Mundo, enquanto Liechtenstein está no outro extremo da tabela, com apenas um ponto somado. Em outros dois jogos do grupo nesta quinta, a Macedônia do Norte derrotou a Armenia por 5 a 0, enquanto Romênia e Islândia ficaram no empate sem gols. Macedônia e Romênia disputam a vaga do grupo na repescagem.

Confira os outros resultados desta quinta-feira: Azerbaijão 1 x 3 Luxemburgo (Grupo A); Rússia 6 x 0 Chipre, Malta 1 x 7 Croácia e Eslováquia 2 x 2 Eslovênia (Grupo H).