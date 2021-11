Testamos: Positivo Smart Roteador Mesh Fast é ideal para locais com até 200 metros quadrados

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



11/11/2021



O bom do Smart Roteador Mesh Fast, da Positivo, é que a embalagem já mostra a que veio – as informações que estão ali são as que realmente importam. É ideal para quem tem planos de internet (ou velocidade real, não a contratada) de até 100 mbps – aliás, quer saber a sua? Clique aqui – e precisa de um alcance de 200 metros quadrados.

Passou disso, deixa quieto.

A boa notícia é que, para o que se propõe, o Positivo Smart Roteador Mesh Fast é muito bom. De fato, o alcance dele chega à metragem prometida (independentemente da quantidade de obstáculos, como paredes grossas) e mantém a velocidade e qualidade da internet quase que em tempo integral. É o resumo de um equipamento cumpridor.

O preço sugerido é algo que também agrada – R$ 549 (embora já possa ser encontrado por menos de R$ 300 em alguns e-commerce). Se comparado a outros roteadores com a tecnologia mesh (que amplia o alcance do sinal o wi-fi), tem um bom custo-benefício. Por fim, de mais importante (e que também a caixa informa) é que configurar o aparelho é simples: um app da fabricante ajuda muita na tarefa. No geral, em coisa de 10 minutos, mesmo para quem não tem grande conhecimento de tecnologia, ele está pronto para uso.

Agora, vale falar um pouco mais da tecnologia e do que falta ao Smart Roteador Mesh Fast

A grande vantagem dos roteadores mesh é que eles estendem a cobertura de wi-fi em residências e comércios. Quando diversos aparelhos do tipo são instalados em conjunto, eles criam uma malha entre si e ampliam o alcance da rede.

No caso dos roteadores mesh Positivo, eles podem expandir a até quatro unidades o wi-fi e garantir qualidade máxima de conexão. Isso melhora de forma substancial o desempenho da rede quando comparada aos antigos extensores.

O problema é que o Smart Roteador Mesh Fast, de R$ 549, é vendido sozinho. Mas para ampliar seu alcance, é necessário adquirir seu irmão maior – o Smart Roteador Mesh GIGABIT Ethernet. O modelo custa R$849. Com isso, a brincadeira acaba saindo substancialmente mais cara.

Em comum, os dois Smart Roteadores Mesh da Positivo Casa Inteligente têm vantagens como:

amplo alcance sem pontos de sombra

tecnologia que identifica e distribui o sinal do wi-fi de forma inteligente

suporte a até 64 conexões estáveis por roteador

recurso para fácil criação de rede de convidados

controle parental

função QoS (Quality of Service), que permite criar regras para priorizar a navegação de certos dispositivos.

O Smart Roteador Mesh Fast tem ainda conexão do tipo Wi-Fi 5, suporte dual-band (de 2,4 GHz com velocidade de 300Mbps e 5GHz com 867Mbps), uma porta WAN, três portas LAN e diversas funções, como rede guest, Beamforming, SSID oculto, regulação de força de sinal, agenda de Wi-Fi e WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Em resumo: é um bom roteador, que cumpre o que promete. Entretanto, caso o usuário queira aproveitar as qualidades da rede mesh – ou tiver ambientes que precisem de wi-fi com mais de 200 metros quadrados – terá de comprar outro aparelho da marca.