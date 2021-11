Médico ligado a Orlando Morando assume direção do Hospital Mário Covas

Do Diário do Grande ABC



O médico infectologista Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante foi eleito novo diretor-geral do Hospital Estadual Mário Covas, que fica em Santo André. O novo dirigente foi eleito pelo conselho curador da FUABC (Fundação do ABC) em deliberação que ocorreu na manhã desta quinta-feira (11).

A confirmação do nome de Cavalcante para assumir o Hospital Mário Covas ocorre após reportagem do Diário, que antecipou a eleição do infectologista. Ligado ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o médico se beneficiou de mudança de dispositivo do regimento interno da entidade e que concentrou poderes na mão da presidente da FUABC, Adriana Berringer Stephan. A manobra, realizada em junho na surdina, foi elaborada exatamente para viabilizar o nome do médico infectologista ao cargo máximo do equipamento estadual de saúde.

Cavalcante recebeu 18 dos 19 votos do conselho curador. A eleição contou com a participação dos integrantes do conselho de administração do Hospital Mário Covas. O médico deixará o cargo de diretor-técnico do Hospital de Clínicas de São Bernardo e assumirá o Mário Covas no dia 1º de dezembro.

A mudança no quadro diretivo desagradou o corpo médico que atual no Hospital Mário Covas, que também reclamam da falta de transparência e de diálogo.

A mudança materializa novo episódio de ingerência política na entidade, sob comando de Adriana.

Davi Uip

Na mesma eleição, o nome do infectologista David Uip foi conformado para mais um mandato na reitoria do Centro Universitário da FMABC. O Diário adiantou essa possibilidade ainda no mês passado.

Hoje pela manhã, Uip foi eleito por aclamação.