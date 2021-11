Recuperado de lesão, zagueiro Luiz Felipe celebra estreia com Carille pelo Santos

11/11/2021 | 17:00



A partida entre Santos e Red Bull Bragantino na última quarta-feira marcou o retorno do zagueiro Luiz Felipe ao time da baixada santista após mais de dois meses. Luiz começou como titular e atuou por 82 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no que foi a primeira partida do atleta desde a chegada do técnico Fábio Carille.

"Meu primeiro jogo com o professor Carille. Conversamos bastante durante o período que eu me recuperava e ele sempre deixou claro que contava comigo. Fico feliz com essa troca de confiança, é um cara do bem, que veste as cores do Santos e que o grupo já sabe como precisa jogar. Vamos até o final. Pé no chão, tranquilidade e calma para os próximos jogos", disse o defensor após a partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo diante do Bragantino marca a terceira vitória do Santos nos últimos quatro jogos e uma reação da equipe na luta contra a zona de rebaixamento. Luiz Felipe ganha espaço na equipe após a lesão do titular Emiliano Velázquez, assim como Kaiky, que também está voltando de lesão e foi titular na última partida.

Luiz Felipe sofreu uma contusão na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense. O zagueiro teve um edema na coxa direita e deixou de ser opção, pouco tempo após a eliminação na Copa Sul-Americana. Agora o atleta tenta se firmar na missão de salvar o time do rebaixamento e conquistar o prestígio da torcida alvinegra.

"Feliz por estar de volta, por voltar em uma partida que era importante para nossa atual situação no campeonato. Queria dizer que o torcedor faz a diferença, a Vila faz a diferença, e é nisso que temos que nos apegar nessa reta final. Saber que o torcedor está do nosso lado, que vão nos apoiar. Voltar assim com toda essa energia envolvida foi muito especial", afirmou.

O Santos chegou a 38 pontos e assumiu a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, mantendo a vantagem de cinco pontos para o primeiro time na zona de rebaixamento, o Juventude. O clube da baixada santista agora inicia a preparação para enfrentar o Atlético-GO fora de casa, no próximo sábado.