Mayra Cardi publica foto dentro de banheiro e ostentação chama atenção de seguidores: É maior que minha casa

11/11/2021 | 16:11



Mayra Cardi compartilhou no Instagram na última quarta-feira, dia 10, com seus seguidores registros de seu banheiro - ela falou sobre a sua rotina matinal e desabafou sobre seu trabalho, porém o que chamou atenção dos internautas foi o luxo do local.

Todos os dias pela manhã, coloco meu louvor e vou tomar meu banho para só depois começar meu dia? Hoje tive muitas coisas de trabalho para resolver e não consegui tomar meu banho! Me enrolei na toalha, sentei no balanço para responder várias coisas de trabalho! E cá estou até agora. É meio dia e tô toda descabelada e fedida? Mas meu louvor tá tocando para eu dar conta de tudo com a alma leve!, escreveu a empresária na legenda da publicação.

Eu pedi para a Thaís subir para fazer uma foto para mim, para que eu pudesse dividir com vocês a vida como ela é, e não só a vida que a gente gosta de mostrar, contar sobre o quanto é preciso se dedicar para alcançar seus sonhos, e quando é preciso amar o que faz para continuar tendo paixão! Quando ela foi tirar a foto percebeu que tinha algo mais. Uma luz que habita e anda inexplicavelmente, finalizou.

E foi então que choveram comentários sobre o banheiro da influenciadora.

Que banheiro chique, falou alguém.

Banheiro dos sonhos, postou outra pessoa.

É maior que minha casa, revelou um seguidor.