Thaila Ayala beija Ludmilla em novo filme

11/11/2021 | 16:11



Nesta sexta-feira, dia 11, estreou na Amazon Prime Video o filme Moscow que tem como protagonista a atriz Thaila Ayala. No filme, a atriz contracena com Ludmilla - e as duas até trocaram alguns beijos no longa. Em entrevista ao site Extra, Thaila não deixou de falar da importância de se normalizar essa cena.

- Temos que normalizar o que é normal. Nós acabamos de sair de uma polêmica sobre o beijo no HQ do Superman [o filho do super-herói beija outro homem]. As pessoas ainda não acham o normal, normal. Então, cada vez mais, a gente tem que reforçar coisas tão óbvias. Foi muito importante essa ideia e desde o princípio nós abraçamos.

A atriz, que interpreta Val, ainda falou sobre a escolha de quem iria interpretar o papel, sendo que ela e o diretor do filme, Mess Santos, entraram em um consenso juntos.

- Mess já tinha essa ideia na cabeça, de uma personagem que fosse uma mulher forte, femme fatale, maravilhosa e gay ou bi, que se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo. Nós queríamos que tivesse essa representatividade ali nela. E teve.

O diretor então resolveu complementar a fala:

- Ludmilla foi a melhor escolha, tanto pela história dela, quanto pelo carinho com que tratou o filme nas gravações. Chegava com o texto na ponta da língua, não errava quase nada, se dedicou mesmo.

Ele ainda ressaltou sobre a força dos personagens da trama.

- Moscow é um filme que gira fora de uma curva do cinema nacional. Seja na estética visual que criamos para ele, quanto na parte dramática. Eu sempre digo que é um filme de personagens, que são tão únicos que até parecem ter saído de uma história em quadrinhos. E o talento desse elenco foi fundamental para dar vida a tantas personalidades desafiadoras. A pergunta após assistir não será se você gostou do filme, mas de quem você mais gostou no filme.

A produção também conta com a participação de Jennifer Nascimento, Werner Schünemann, Bruno Fagundes, Micael, Pedro Lemos, Sacha Bali, Gabi Lopes, Victor Pecoraro e Ravel Cabral. O longa já está disponível na plataforma de streaming.