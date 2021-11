Katy Perry dá adeus ao loiro e muda o visual

11/11/2021 | 16:10



Katy Perry causou nostalgia nos internautas na última quarta-feira, dia 10! A cantora marcou presença no Country Music Awards 2021 e para a ocasião, decidiu mudar o visual, dando adeus ao loiro e adotando novamente as madeixas escuras, sua marca registrada.

A artista ainda compartilhou o momento da transformação com os seguidores. Ela fez uma publicação no Instagram com fotos e vídeos mostrando o novo cabelo e o look escolhido para a premiação: um vestido marrom longo de alça única da estilista Vivienne Westwood, e um colar de pérolas

Eu acho que é a hora de dar a eles o que eles querem, escreveu na legenda.

Os admiradores aprovaram a mudança, e claro, rasgaram elogios.

Eu amo seu cabelo escuro, disse a maquiadora Ash K Holm.

Finalmente, comentou o ator e companheiro Orlando Bloom.

Estou tão orgulhoso de você, Katy, você finalmente fez isso, afirmou um fã.