Os melhores destinos para visitar em 2022, segundo a Lonely Planet

Redação

Do Rota de Férias



11/11/2021 | 15:57



As exóticas Ilhas Cook, na Oceania, figuram no primeiro lugar do ranking de melhores destinos para visitar em 2022 elaborado pelo famoso guia de viagens Lonely Planet. A lista inclui países, regiões e cidades de todo o mundo.

O fato de contar com belas praias, ser um ponto excelente para pesca e mergulho com snorkel e cilindro, além de abrigar comunidades maori, levou as Ilhas Cook ao primeiro lugar. Noruega e Ilhas Maurício completam o ranking de melhores países para viajar em 2022.

Entre as cidades, Auckland, na Nova Zelândia, Taipei, em Taiwan, e Freiburg, na Alemanha, formam o top 3. Westfjords, na Islândia, West Virginia, nos EUA, e Xishuangbanna, na China, figuram no pódio das melhores regiões para visitar em 2022.

Melhores destinos para visitar em 2022

10 países para visitar em 2022

Ilhas Cook Noruega Ilhas Maurício Belize Eslovênia Anguilla Omã Nepal Malawi Egito

10 cidades para visitar em 2022

Westfjords, Islândia West Virginia, Estados Unidos Xishuangbanna, China Kent’s Heritage Coast, Reino Unido Porto Rico Shikoku, Japão Deserto do Atacama, Chile The Scenic Rim, Austrália Ilha de Vancouver, Canadá Borgonha, França

10 regiões para visitar em 2022

Auckland, Nova Zelândia Taipei, Taiwan Freiburg, Alemanha Atlanta, Estados Unidos Lagos, Nigéria Nicosia/Lefkosia, Chipre Dublin, Irlanda Mérida, México Florença, Itália Gyeongju, Coreia do Sul

