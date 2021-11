Wilson, bola do filme Náufrago, é leiloada por mais de um milhão e 600 mil reais

11/11/2021 | 14:11



A bola Wilson, do filme Náufrago, foi leiloada! O objetivo ficou famoso por fazer parte da história protagonizada por Tom Hanks, que interpretou Chuck Noland, personagem fica sozinho no meio de uma ilha, tendo apenas a bola Wilson como companhia.

De acordo com informações do site da casa de leilão Prop Store, o objeto foi vendido por 230 mil libras, o que equivale a mais de um milhão e 600 mil reais.

O site ainda aponta que o preço estimado para a venda da bola era entre 40 e 60 mil libras, algo entre 289 mil e 433 mil reais. Segundo a revista NME, New Musical Express, a descrição do objeto afirmava:

A bola de vôlei de couro off-white é muito desgastada, com a aplicação de tinta para criar uma aparência desgastada e suja. Há um rosto marrom escuro e vermelho na frente, representando a impressão da mão ensanguentada de Chuck. Ele apresenta um par de olhos, nariz e boca desbotados. A parte superior é rasgada e uma série de hastes de tabaco são inseridas para reproduzir a aparência do cabelo. Vários pontos estão presentes nas bordas rasgadas na frente da bola, ao redor da abertura. Esta versão de Wilson foi colocada na água por longos períodos durante as filmagens. Portanto, a forma geral da bola se deformou um pouco e os detalhes faciais ficaram um pouco borrados em comparação com as fotos anteriores no filme.