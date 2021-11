Adele fala sobre significado da canção Hello seis anos após lançamento do hit: - Tentativa de me encontrar

11/11/2021 | 14:10



Adele, em entrevista para a revista Rolling Stone, contou sobre a sua separação com Simon Konecki, com quem ficou de 2011 até 2019, e sobre como o período foi difícil para ela.

E, segundo a cantora, a relação começou a esfriar quando o sucesso dela aumentou e, apesar disso, o casamento era discreto e eles não compartilhavam registros nas redes sociais.

A estrela ainda afirmou que o momento mais difícil foi quando a informação do divórcio se espalhou na web, na Sexta-Feira Santa de 2019, e tweets de memes de fãs inundaram a internet sobre a separação.

A reação das pessoas, segundo Adele, foi desconcertante:

- Durante algo assim, aquele tipo de coisa significativa que acontece na vida, sua mente meio que pensa: por que eles não gostam de mim? Por que eles escreveriam isso se eles me seguiram por 10 anos?

- Mas, na realidade, isso não é responsabilidade deles. Na verdade, a responsabilidade deles como fã é querer um bom disco e esperar que eu o entregue. Então, peguei com uma pitada de sal e ficou bom, afirmou a cantora, se referindo ao recente trabalho, 30, que foi inspirado nesse período pós-divórcio.

E, recentemente, ela ainda contou o significado de sua música Hello, seis anos após o lançamento do hit, em entrevista para Oprah Winfrey, em uma prévia de seu especial que vai ao ar, na TV britânica, no dia 14 de novembro.

- A canção, para mim, foi o começo da minha tentativa de me encontrar. E eu ainda não tinha descoberto o que tinha que fazer para isso. Quando a escrevi, era uma verdadeira ode a meu eu jovem, meu eu mais velho, a todas essas coisas. É apenas uma canção sobre, tipo: eu ainda estou aqui, eu ainda existo em todos os aspectos da minha vida, explicou.

Ela ainda falou que a composição como a primeira canção de sua apresentação faz total sentido e foi a melhor escolha.

- Acho que sempre vou ter que começar com Hello. Seria um pouco estranho se fosse na metade de um set. Então, sim, vou começar com ela, garantiu.