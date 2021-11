Governo eleva limite de venda da agricultura familiar ao PNAE para R$ 40 mil

11/11/2021 | 13:40



O governo federal resolveu dobrar, de R$ 20 mil para R$ 40 mil por ano, o limite de venda de agricultores familiares ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar. O anúncio foi feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, durante o lançamento do programa "Brasil Fraterno - Comida no Prato", no Palácio do Planalto.

"Ministro Milton Ribeiro, da Educação acaba de majorar o limite para venda da agricultura familiar de 20 para 40 mil reais. Prefeituras investem nisso e agora podem investir um pouco mais", disse Bolsonaro, no evento.

Como integra a alimentação escolar, o programa fica no guarda-chuva de Ribeiro.

Em 13 de outubro, o presidente havia dito durante uma cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais em Miracatu (SP) que o governo iria "no mínimo dobrar" o limite de vendas da agricultura familiar ao PNAE.