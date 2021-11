Gui Araújo revela sobre Anitta: Ela sempre me mandava mensagens

11/11/2021 | 13:10



Gui Araújo ataca novamente! O peão voltou a falar sobre seus relacionamentos fora de A Fazenda 13 na madrugada desta quinta-feira, dia 11 - dessa vez ele contou quem deu o primeiro passo no affair com Anitta e ainda disse como agiu quando conheceu Duda Reis.

Em conversa com Valentina Francavilla e Aline Mineiro, Gui falou:

- Quando começou o Instagram, ela sempre me mandava as mensagens: oh, e aí, não sei o quê, vai lá no meu show e tal. Só que eu sempre muito tímido fui duas vezes no camarim e ela não deve nem lembrar. Ela sempre foi prafrentex, ela falou: tô em São Paulo tal hora, vai me ver. Aí, eu fui uma vez e o Gominho me buscou dizendo: ela quer te conhecer

E ele também falou sobre o dia em que conheceu a ex-noiva de Nego do Borel, Duda Reis.

- Quando vi a Duda pela primeira vez fiquei: Meu Deus. Eu anulei o carnaval inteiro no Rio.