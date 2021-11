Redação

Do Rota de Férias



11/11/2021 | 12:57



Levar pets em viagens de avião é uma tarefa complicada e que exige muito planejamento. Em todo o Brasil, diversas companhias aéreas realizam esse tipo transporte, mas é necessário ter cuidados extras para garantir a segurança e o bem-estar dos bichinhos durante o voo, seja ele de longa ou curta duração.

A Quickly Travel, agência de viagens com sede no Japão, listou alguns cuidados básicos que os tutores precisam ter antes de viajar. Confira!

Dicas para garantir a segurança de pets em viagens de avião

1. A viagem é realmente necessária?

Antes de mais nada, é preciso refletir. É realmente necessário submeter o seu gato ou cachorro ao transporte aéreo? Muito embora seja perfeitamente seguro voar com pets, tanto na cabine, como no porão, a viagem pode gerar um stress acima do normal nos bichinhos. Portanto, antes de embarcar, avalie a situação e, caso possível, considere outras opções, como hotéis para animais, casa de amigos ou familiares e, em último caso, a viagem.

2. Caixinha de transporte

A escolha da caixinha de transporte é uma das etapas mais importantes durante o planejamento de viagem com o seu pet, afinal, ele ficará ali dentro por um longo período de tempo. Com isso em mente, é essencial que o bichinho se sinta extremamente confortável e que consiga ter liberdade para ficar em pé, se esticar e fazer um círculo de 360º. É importante também se atentar as especificações de cada companhia aérea. São permitidos apenas recipientes feitos de plástico, madeira e metal. Em todos os casos são necessários ao menos três trincos e, claro, aberturas laterais para ventilação de ar.

3. Documentação

Se a viagem for para um destino internacional, fique atento às exigências em relação a fatores como vacinação, estado de saúde do animal e documentação obrigatória. Cada país tem uma legislação diferente.

Antes de planejar a viagem, é importante consultar um médico veterinário para compreender os riscos que o seu pet poderá correr. Algumas raças de cães são mais sensíveis do que outras, especialmente as de focinho achatado, como pugs, bulldogs e shintzus, que são proibidas de voar.

4. Treinamento prévio

Para tentar reduzir o estresse de pets em viagens de avião, uma boa dica é ir os acostumando aos poucos com situações que simulem as condições do voo. Depois de adquirir a caixinha em que o bichinho será transportado, tente ir inserindo, pouco a pouco, o objeto no seu cotidiano. Deixe-o em um cantinho da casa e com a portinha aberta, para que o pet possa entrar e sair quando quiser. Se tiver dificuldades, coloque petisquinhos no espaço para estimular ainda mais. Com o seu amiguinho já familiarizado com o recipiente de transporte, leve-o para passear em locais movimentos e com bastante barulho. Isso deverá deixá-lo mais relaxado durante a viagem.

5. Calmante natural

Para garantir uma viagem tranquila e livre de preocupações, alguns cuidados devem ser tomados. Nunca dê sedativos ou calmantes para o seu pet. Eles são proibidos e podem fazer mal ao bichinho. Para deixá-lo calmo, o truque é brincar bastante com ele no dia anterior e antes da viagem.

6. Alimentação

Durante o voo, náuseas e enjoos podem ser bastante comuns. Por isso, é importante se atentar a alimentação dos pets tanto na véspera, quanto no dia do voo. Ao viajar de estomago cheio, o seu amiguinho de quatro patas pode acabar vomitado e, além de ficar envolto na própria sujeira, corre o risco de se engasgar. Neste caso, o recomendável é que em trajetos curtos, de até três horas, o animal embarque em jejum. Em rotas mais longas, a estratégia muda. A dica é dar algo bem leve cerca duas ou três horas antes do voo.

7. Check-up

Ao chegar no destino, dê uma boa olhada no seu amiguinho peludo e, ao menor sinal de anormalidade, corra para o veterinário. Sinais como resquícios de diarreia, sangue e baba em excesso podem ser alertas importantes para a saúde de pets em viagens de avião. O ideal é que o bichinho possa sair da caixinha de transporte como se nada tivesse acontecido. Depois disso, deixe-o relaxar e se alimentar bem.