11.11 do Aliexpress: escovas sônicas da Oclean também entram em promoção

O 33Giga está fazendo uma cobertura das melhores promoções do festival 11.1 do AliExpress. Trata-se de uma espécie de “Black Friday” da gigante de e-commerce – se quiser saber mais, entre na reportagem 11.11 do Aliexpress tem descontos de até 80% em todas as categorias.

Agora, entraram em promoção diversas escovas elétricas (ou sônicas) da marca Oclean. Como destaque está o modelo Oclean X Pro. No momento, o gadget está com 66% de desconto, saindo por R$ 255 – caso queira comprar, o link é este.

Oclean X Pro

Entre os destaques da escova sônica Oclean X Pro está a parte automatizada do gadget. O modelo tem cerdas projetadas em 3D. Além disso, permite personalizar a escovação. São 32 níveis de intensidade, 3 modos, 20 planos predefinidos e centenas de combinações.

A escova sônica conta com controle via tela touchscreen. E tem motor de 42000 rpm. De acordo com a fabricante, a bateria garante 40 dias de vida útil. Para tanto, são necessárias 2 horas de carregamento na tomada. O modelo é com um carregador 2-em-1.

Além da Oclean X Pro, a empresa coloca outros modelos de escovas sônicas em promoção. A saber: Air 2

S1, W10, BrushHeadsOclean X Pro Elite/ X Pro/ F1 /Air2/Folw/Z1 4PCS Replacement BrushHeads), X Pro Elite, F1, Flow, W1, X e Z1.

11.11 pelo Aliexpress

Criado originalmente na China pelo grupo Alibaba, o evento tornou-se o mais relevante do calendário do e-commerce mundial em volume de bens transacionados.

