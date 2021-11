Gusttavo Lima faz homenagem para Marília Mendonça durante show: - Ela vai permanecer viva dentro dos nossos corações

11/11/2021 | 12:10



Gusttavo Lima emocionou o público ao fazer uma homenagem para Marília Mendonça durante um show em Itaituba, no Pará, na última quarta-feira, dia 10. No Instagram Stories, o artista publicou um vídeo cantando a música Estrelinha e afirmou:

- Ela vai permanecer viva dentro dos nossos corações, da nossa alma e da nossa mente. Quero pedir a cada um de vocês hoje que, quando chegarem em casa, orem e mandem coisas boas para nossa eterna rainha, Marília Mendonça. Acho que a ficha de muita gente ainda não caiu. Como a minha também não. Mas quero cantar essa música para ela. Onde você tiver, meu amor, você falou que era minha fã... Quem é seu fã sou eu.

Já a cantora Maraisa lamentou a morte da amiga nas redes sociais. Em uma publicação do Twitter, feita na madrugada desta quinta-feira, dia 11, a artista desabafou:

Mais uma noite que eu vou dormir pedindo pra acordar e tudo ser apenas um pesadelo, não aguento mais esse looping.

A sertaneja ainda postou um vídeo em que aparece cantando junto com Marília e publicou um trecho da canção:

Mas meu sorriso é arma da dissimulação, quem olha minha boca se perde na atenção, impeço assim que vejam chorar meu coração.

No Instagram, Maraisa compartilhou uma foto em que aparece beijando João Gustavo, irmão de Marília, e escreveu um longo texto para ele:

Eu amo essa foto! Ela sempre teve orgulho do homem que ela tinha ao lado dela? Não teve uma viagem que ela não tenha falado bem de você e de quanto orgulho ela sentia do homem que você se tornou! Era visível nos olhos dela! Em tantos momentos ela disse do quanto se orgulhava do seu trabalho, das suas músicas! Nem preciso dizer sobre a Você Não Manda em Mim que veio no exato momento em que precisávamos dar uma resposta à altura, e você chegou e nos presenteou com essa letra maravilhosa, que fala de proteção à mulher!

Em seguida, ela continua:

Você sempre foi um anjo na vida dela, e a maior preocupação também! Ela sempre quis te dar tudo do bom e do melhor, não aceitava que faltasse absolutamente nada? Te cuidar sempre! Tanto que, quando você decidiu trilhar os mesmos caminhos dela, ela não hesitou em te apoiar em nenhum momento! Fiquei muito feliz quando ela disse: Você está junto! Nossa caminhada está apenas começando, ainda temos muita coisa pra resolver, mas tenho certeza de que ela está muito feliz com a nossa força, com a nossa união e, sobretudo, em poder ver você viver do seu sonho, como ela sempre fez! Vamos seguir em frente? Juntos!!! Te amo.

Além disso, a cantora Maiara usou o Instagram para informar os seguidores sobre a volta da dupla Maiara e Maraisa aos palcos, depois da morte de Marília. As duas, inclusive, vão substituir a amiga em um show que ela faria em Lorena, interior de São Paulo. Na publicação, Maiara escreveu:

A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre. Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível. Pedimos a todos que possam ser a nossa terceira voz, que nos deem forças nesses dias difíceis e que a música vença mais uma vez!

Além disso, segundo o colunista Leo Dias, a guarda de Léo, filho de Marília Mendonça, será compartilhada entre a mãe da cantora, Ruth Moreira, e o pai da criança, Murilo Huff. De acordo com o colunista, ambos se pronunciaram sobre o assunto:

Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito, afirmou Ruth.

Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino, disse Murilo.