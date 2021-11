Manu Gavassi vai apresentar categoria de MTV EMA 2021 na Hungria

11/11/2021 | 12:10



Ela está com tudo! Manu Gavassi vai representar o Brasil na premiação MTV EMA 2021, realizado na Hungria. Chique, né?! Nesta quinta-feira, dia 11, os organizadores revelaram os nomes de alguns apresentadores das categorias do evento e a brasileira está nela - ao lado de Rita Ora, Ryan Tedder do OneRepublic e outros.

Apresentado por Saweetie, a cerimônia será exibido ao vivo no próximo domingo, dia 14 de novembro, a partir das 17h, na MTV e na plataforma de streaming gratuita Pluto TV. E tem mais! Outros artistas também prometem agitar o palco, como Ed Sheeran, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Griff, Maluma, Måneskin e Kim Petras .

Já na liderança de indicados, Justin Bieber conquistou oito indicações, seguido de Doja Cat e Lil Nas X, com seis, cada. Ed Sheeran, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI, aparecem com cinco indicações cada. Para quem vocês vão torcer?