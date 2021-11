Bárbara Evans rebate perguntas sobre aumento de peso na gestação: Isso não é problema

11/11/2021 | 11:10



Bárbara Evans, que está grávida de cinco meses da primeira filha, Ayla, com o empresário Gustavo Theodoro, usou as redes sociais na última quarta-feira, dia 10, para desabafar sobre a gestação. Isso porque, a modelo vem recebendo muitas perguntas sobre o excesso de peso - e não gostou nadinha.

Uma internauta perguntou detalhes das medidas, e a filha de Monique Evans disparou:

Tratamento: Fertilização - Antes do tratamento 48 kg. Durante o tratamento/final 62 kg + 14 kg. Gravidez: 3 semanas 63 kg. Gravidez: 8 semanas 64 kg Gravidez: 10 semanas 65.2 kg. Gravidez: 14 semanas 68 kg. Gravidez: 17 semanas 70 kg

Logo em seguida, outra seguidora questionou se Bárbara gostava do corpo de antes, e ela respondeu:

Gostava sim! Amava! Mas está tudo bem!! Não podemos ter tudo na vida, né?! Realmente a mudança não é fácil, nada fácil. Nunca estamos preparados para enfrentar a mudança drástica. Mas agora só o que desejo é que a minha princesa venha com muita saúde. Depois a mamãe corre atrás dos quilos dela, sem problema nenhum! E não tenho dúvidas de que vou conseguir.

Quando eu abro a caixinha de perguntas, as perguntas que mais aparecem é sobre o meu peso. Eu quero deixar bem claro para os 'fiscais do peso' que está tudo bem. Você pode engravidar e engordar, tudo bem. Quando estamos grávidas tantas coisas mudam, aparecem tantos desejos, tantas culpas, tantas dúvidas e inseguranças. Cada mulher tem uma gravidez e não dá para comprar uma com a outra. Algumas vão engordar mais, outras menos e segue tudo bem. Eu, Bárbara, só quero que a minha filha nasça saudável, depois eu corro atrás do meu peso. ISSO NÃO E UM PROBLEMA! Agora falar que ler/ouvir coisas sobre o seu peso é legal? Não, não é legal. Ao invés de falar alguma coisa nesse sentido, faz um elogio, dá um apoio para a mamãe. Tenho certeza que ela está precisando e ficará muito feliz com isso. Parem de questionar, nós já estamos nos questionando demais. Acredite! Agora vou dormir, amo vocês e beijos no coração, desabafou.