Thais Fersoza conta que começou fazer terapia após crise de ansiedade: -Piores sensações da vida

11/11/2021 | 11:10



Thais Fersoza, 37 anos de idade, contou no seu canal do Youtube na última quarta-feira, dia 10, que começou a fazer terapia após uma crise de ansiedade no ano passado - e, durante a sua fala, ela ainda contou que aprendeu a controlar a sensação com técnicas de respiração.

- Já tive no ano passado, e posso dizer que foi uma das piores sensações da vida, um ataque de ansiedade. E foi horrível. Eu não entendia o que era, não conhecia. Fui sentido aquilo durante um tempo, foi me incomodando por uma semana, até que teve um dia que estourou. Fiquei muito feliz e grata porque Michel [Teló] estava em casa. Foi muito sério, contou.

- De lá pra cá, muita coisa mudou. Fui procurar terapia, passei a fazer ioga e meditação, que me ajudou muito. A gente não sabe respirar. Nunca mais tive a crise, o pico.

- Comecei a usar óleos e umas coisas alternativas que foram me ajudando, como chás. Quando eu sei que aquela coisa vai me acelerando, que vai acionar aquele gatilho, já sei como reagir. Claro que ter algumas pessoas que me ajudaram a entender e lidar com aquilo foi fundamental. Saber controlar é uma bênção. Saber se ajudar é maravilhoso, finalizou.