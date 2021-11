Obituário - 11 de novembro de 2021

Ademir Medici

11/11/2021 | 10:24



SANTO ANDRÉ

Terezinha Tito Ramalho, 90. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Jardim da Colina.

Raimundo Batista de Souza, 87. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jecy Sebastiana Sena, 86. Natural de Monte Azul (Minas Gerais). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Tereza Maria da Silva, 75. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

Nelson Bertassi, 71. Natural de Lutécia (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Neusa Maria Cordeiro de Oliveira, 69. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Xavier Coutrim, 65. Natural de Nova Fátima (Paraná). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ferreira de Assis, 61. Natural de Inúbia Paulista. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Motorista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Guimarães, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Carlos Pereira Prate, 41. Natural de Mortugaba (Bahia). Residia no Jardim Prudência, em São Paulo, Capital. Agricultor. Dia 7, em Santo André. Cemitério Municipal de Mortugaba.

Joab Pedro da Silva, 24. Natural de Vicência (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria de Lurdes Teixeira de Souza, 91. Natural de Portugal. Residia no Jardim Vera Cruz, em Jundiaí (São Paulo). Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Adélia Passagnoli Barbosa, 95. Natural de Monte Sião (Minas Gerais). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Jurandir Antonio Dalecio, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Marino Alexandre, 82. Natural de Ibiúna (São Paulo). Residia na Vila Miriam, em Praia Grande (São Paulo). Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Nivalda Santina Zoratte, 81. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Ilídio Raimundo Filho, 79. Natural de Joanésia (Minas Gerais). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Lívia Alves Calixto, 77. Natural de Telêmaco Borba (Paraná). Residia no Parque Ouro Branco, em Londrina (Paraná). Dia 7, em São Bernardo. Jardim da Saudade, em Londrina.

Salvador Pereira dos Santos, 71. Natural de Água Boa (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Elvira Medrade da Mota, 68. Natural de São João das Missões (Minas Gerais). Residia no Jardim Novo Horizonte, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Carlos Sebastião Guedes Ferreira, 64. Natural de Belém (Pará). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

José Maria dos Santos Neto, 62. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Manoelquides Rocha Caires, 61. Natural da Barra da Estiva (Bahia). Residia no Alto do Industrial, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Fransueldes Batista do Nascimento, 51. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Comerciante. Dia 7. Jardim da Colina.

Cícera Melo da Silva, 44. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Magali Santos Ferreira, 38. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério Jatobá, Distrito de Maniçobá, em Juazeiro (Bahia).



SÃO CAETANO

Roque Crapina, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edilson de Oliveira, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Minervina Francisca dos Santos, 86. Natural de Gandu (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Aurelino de Moraes Oliveira, 78. Natural de Paripiranga (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Onirma Ferreira Moita, 77. Natural de Caraguatatuba (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Iraci Soares da Silva, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Ingrith Matos Souza Rocha, 32. Natural de Diadema. Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.



M A U Á

José Verri, 79. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 7. Crematório Vila Alpina.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Thereza Baptista Cavallini, 85. Natural de Mendes (Rio de Janeiro). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 4, em Ribeirão Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Galdino da Silva, 77. Natural de Olho D’Água do Borges (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério no Rio Grande do Norte.

Milton Martins Gouveia, 76. Natural de Ibirajuba (Pernambuco). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Jorge Vieira dos Santos, 65. Natural de Nossa Senhora das Dores (Sergipe). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Tito Olívio Luciano de Souza, 50. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Bandeirantes. Dia 5, em Ribeirão Pires. Colina dos Ipês, em Suzano (São Paulo).