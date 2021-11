Anderson Fattori

11/11/2021 | 09:45



Apenas São Bernardo registrou morte por Covid ontem. De acordo com o boletim epidemiológico enviado pela Prefeitura, a vítima é um homem de 65 anos. Não há informações se o paciente tinha comorbidade nem se estava com as duas doses da vacina.



Com o óbito, o Grande ABC acumula 10.414 vítimas fatais do coronavírus. Desde o dia 2 de abril de 2020 até ontem, apenas uma vez as cidades da região passaram 24 horas sem registros de morte, foi no sábado, dia 11 de setembro, quando apenas Santo André e São Caetano emitiram boletins.



Ontem, o governador João Doria (PSDB) anunciou que 86% dos municípios de São Paulo, ou seja, 553 prefeituras, não registraram óbitos por Covid na última semana. No Grande ABC, o maior tempo sem morte é de Rio Grande da Serra, que computou óbito pela última vez em 19 de outubro, seguida por Ribeirão Pires, que registroua última perda em 25 de outubro. Diadema teve a última baixa no dia 4 e Mauá, na segunda-feira. Já Santo André e São Caetano só passaram sem mortes ontem.



O balanço reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença. O Estado de São Paulo tem 90% da população adulta com a imunização completa. No Grande ABC, 92% das pessoas com 18 anos ou mais estão totalmente protegidas.



“Este é mais um indicador claro, objetivo e incontestável do impacto positivo do esforço de vacinação no Estado. São Paulo comprou mais vacinas, acreditou na vacina e entendeu que desde o início a vacina salvaria as pessoas e a economia. E nós acertamos”, afirmou Doria.



A melhoria nos indicadores é notada de forma sustentada no decorrer das duas últimas semanas. Não houve registro de novas mortes em 497 cidades entre 28 de outubro e 10 de novembro, ou seja, em 77% dos municípios.

A análise foi feita a partir de dados que estão disponíveis para consulta pública no boletim oficial do governo do Estado e foram registrados pelas 645 cidades no Sivep, sistema oficial do Ministério da Saúde.