Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



11/11/2021 | 09:32



O Projeto Meninos e Meninas de Rua, de São Bernardo, conseguiu importante vitória na Justiça nesta semana. O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) rejeitou na terçafeira o pedido feito pela Prefeitura, sob comando do prefeito Orlando Morando (PSDB), que pleiteava a manutenção da ordem de despejo contra o projeto.



A ONG conseguiu suspender o pedido em decisão liminar, após recurso feito pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio do Neij (Núcleo Especializado da Infância e Juventude) e pelaUnidade de São Bernardo.



Na semana passada,os organizadores e apoiadores do projeto realizaram manifestação pelo centro do município contra a desapropriação da sede. Em comunicado, a ONG comemorou a vitória judicial e afirmou que continuará lutando pelo espaço.



“ O projeto obteve importante vitória no Judiciário em defesa da luta de permanência da sede. Após a Prefeitura recorrer e pedir o restabelecimento do despejo, a Justiça acolheu a nossa defesa e garantiu os efeitos da liminar até o julgamento da nossa apelação. Enquanto isso, vamos continuar com a luta, nos mobilizando em defesa da nossa sede”, finalizouo documento.



Há mais de 32 anos o projeto ocupa imóvel, por meio de decreto, na Rua Jurubatuba, no Centro da cidade. No espaço são realizadas atividades e ações socioculturaispara crianças e adolescentes em situação de rua e de extrema vulnerabilidade, além de atendimento aos seus familiares.



Questionada pelo Diário se pretende cassar a liminar, a Prefeitura de São Bernardo informou que irá aguardar decisão do judiciário