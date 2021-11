Meghan Markle rouba cena com vestido vermelho, ao lado do príncipe Harry, durante evento em Nova York

11/11/2021 | 09:10



Meghan Markle apareceu deslumbrante ao lado do príncipe Harry no Salute To Freedom Gala 2021, que aconteceu na última quarta-feira, dia 10, em Nova York - o evento tem como objetivo homenagear militares veteranos.

Markle estava com um vestido vermelho que continha fendas, da marca Carolina Herrera, já as sandálias eram Giuseppe Zanotti.

E Duquesa de Sussex falou para a revista People sobre o look de seu marido - ele estava com roupa social de gravata borboleta e medalhas conquistadas durante sua carreira no exército britânico, que durou dez anos e rendeu para Harry o título de capitão.

Sempre tive orgulho dele, afirmou Meghan.