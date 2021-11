Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



11/11/2021 | 09:02



A poda drástica de árvores no entorno do Ginásio Poliesportivo, em São Bernardo, chamou atenção de quem passou ontem pelo local. Exemplares adultos e saudáveis tiveramtodos os seus galhos derrubados, em medida repetida em outras áreas da cidade, como onde fica a Prefeitura. De acordo com a administração municipal, os cortes são indicados depois de avaliação técnica,mas especialista explica que o corte pode fazer com que a árvore não refloreça e morra, além de sofrer outras consequências.



“A poda, por sí, já causa injúria na planta, não é algo natural porque na natureza você não tem isso. Você está cortando uma parte do tecido e expondo as partes mais internas ao meio ambiente. Os galhos foram todos retirados e os tecidos internos ficaram expostos. Isso pode favorecer ataques de micro-organismos e outros patógenos que podem prejudicar a árvore”, explica a bióloga Marta Marcondes, professora da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), especialista em recursos hídricos e coordenadora do projeto IPH (Índice de Poluentes Hídricos) e das Expedições Mananciais.



Segundo a especialista, a poda, como foi feita, é reflexo da falta de planejamento e do plantio de espécies inadequadas, que acabam crescendo mais do que o esperado.



A bióloga explica que o corte drástico impede a reprodução da árvore e interfere no meio ambiente. “Quando se retira toda a copa, ainda mais neste período de primavera, traz prejuízo grande com a perda de agentes polinizadores, como abelhas, pássaros e morcegos, que utilizam esses exemplares. Além disso, impede que ocorra a maior parte da fotossíntese desses vegetais. Embora algumas árvores realizem o processo nos caules, a matriz são as folhas, então, estamos limitando o processo que vai garantir a vida desses exemplares. As árvores podem não morrer agora, mas perdem a possibilidadede fazer o sequestro de carbono. (A Prefeitura) Está piorando a qualidade do ar no espaço, porque as árvores não conseguem mais fazer o sequestro do gás carbônico”, finalizou Marta.



Em nota, a Prefeitura disse que “as podas são realizadas conforme avaliação técnica, sendo que algumas são feitas em maior intensidade devido à idade – quando já atingiram o seu ciclo máximo de vida –, quando interferem em imóveis, prejudicam telhados ou rede elétrica, ou quando estão contaminadas por parasitas. Com a poda, esses parasitas morrem e as árvores normalizam seu fluxo de seiva e tendem a se recuperar com mais vitalidade. Caso a espécie não prospere, é substituída porum exemplar nativo para que, assim, possa recuperar o bioma original da cidade”.