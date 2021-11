Quatro restaurantes para provar pratos indígenas no Brasil

Aos poucos, os pratos indígenas começam a ser valorizados na gastronomia brasileira. Diversos chefs famosos vêm usando ingredientes inspirados nesse tipo de gastronomia para construir seus cardápios de um jeito mais criativo, sem se fixar apenas nas tradições europeias da boa cozinha.

1. Caxiri Amazônia / Manaus – AM

Divulgação Caxiri Amazônia

Instalado num casarão histórico, ao lado do Teatro Amazonas, no centro de Manaus, o Caxiri Amazônia brinda os paladares de locais e visitantes com a abundância dos sabores amazônicos e brasileiros. O restaurante é comandado pela chef Debora Shornik, que garimpa o melhor dos ingredientes das comunidades da floresta para a cozinha do restaurante.

Entre os pratos indígenas do menu destaca-se o caldinho de cogumelo Yanomami preparado com banana, macaxeira e queijo coalho.

Endereço: Rua 10 de Julho, 495 – Centro, Manaus

2. Biatüwi / Manaus – AM

Divulgação Biatüwi

Também no centro histórico de Manaus, o Biatüwi propõe uma imersão na cultura e culinária da etnia Sateré-Mawé e Tukano. A casa é a primeira casa a servir exclusivamente pratos indígenas na cidade.

Sob o comando de Clarinda Maria Ramos e com consultoria da chef Débora Shornik, do restaurante vizinho Caxiri Amazônia, o estabelecimento tem como carro-chefe a Quinhapira, caldo de peixe à base de água, sal e pimenta defumada. O preparo pode incluir o matrinxã, entre outros peixes de escamas como o aruanã.

Nas aldeias, o caldo é geralmente consumido pela manhã antes de ir ao roçado, ao meio dia e pela noite como jantar. A Quinhapira também é oferecida como boas-vindas aos que visitam as comunidades, na chegada e na partida, como gesto de proteção e acolhimento. Pode ser acompanhada de biju de macaxeira, ou biju da goma da mandioca.

Endereço: R. Bernardo Ramos, 97 – Centro, Manaus

3. Casa Tucupi / São Paulo – SP

Raul Fonseca – Divulgação Casa Tucupi

Com especialidade na culinária nortista e acentuado tempero acreano, a cozinheira Amanda Vasconcelos, natural de Rio Branco, está à frente da Casa Tucupi, na Vila Mariana, em São Paulo.

De criação autoral, o arroz Dona Flor e seus dois maridos leva barriga de porco, camarões e os tradicionais tucupi e piracuí (farinha feita de peixe seco).

Endereço: R. Maj. Maragliano, 74 – Vila Mariana, São Paulo

4. Peró / Paraty – RJ

Divulgação Peró

Situado dentro da Pousada do Príncipe, em Paraty, o Peró tem como proposta a cozinha brasileira, inspirada nas raízes dos pratos indígenas. As receitas combinam ingredientes tradicionais como mandioca, côco e banana, adicionados a pescados e frutos do mar frescos locais.

A chef Georgia Joufflineau busca sempre respeitar a sazonalidade do ingrediente e o valor do pequeno produtor agrícola regional. Vale provar a receita do Robalo em Crosta de Baru, que leva farofa de mandioca de Paraty, camarão e emulsão de Tucupi.

Endereço: Av. Roberto Silveira, 801 – Centro, Paraty