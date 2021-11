11.11 do Aliexpress tem descontos de até 80% em todas as categorias

Marcella Blass

11/11/2021



Já começou o 11.11 no Aliexpress! O evento global acontece entre hoje (11) e amanhã (12) e traz para o consumidor produtos com até 80% de desconto em todas as categorias do site. Este ano, a empresa do grupo chinês Alibaba promete promover o maior festival de todos os tempos – inclusive, com shows e atrações culturais diferentes no mundo todo.

Garimpos de 11.11

Apesar de ter descontos agressivos em todas as categorias de produtos, o destaque do festival fica mesmo para a seção de aparelhos eletrônicos – em especial, smartphones, notebooks, tablets, fones de ouvido e uma série de outros gadgets. Vale muito a pena ficar de olho nas lojas oficiais de grandes fabricantes que vendem pela plataforma, como Xiaomi, Samsung e Apple, que têm o costume de criar cupons especiais para o consumidor brasileiro.

Ao longo de todo o 11.11, o Aliexpress ainda vai lançar uma série de promoções relâmpago e vários cupons de desconto. Quem baixar o aplicativo da plataforma (para Android e iOS) sai na frente, pois todas as novidades de última hora e os novos códigos promocionais serão notificados por lá. Ficar de olho nessa mecânica do evento pode garantir uma boa economia no fim do dia.

Para te ajudar a aproveitar a data, o 33Giga recomenda começar a busca pelas melhores promoções na landing page especial do festival. Por lá, de cara, você já vai encontrar seis cupons de R$30 até R$170 off para o 11.11, além das ofertas relâmpago que estão acontecendo, quanto tempo mais elas vão durar e quais (e quando) as próximas estarão disponíveis.

Se você já tem uma conta no Aliexpress e costuma fazer compras na plataforma, não se esqueça de fazer login. Assim fica mais fácil de conferir as promoções relacionadas aos artigos que você já estava de olho no site e finalizar a compra com mais desconto.