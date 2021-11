POCO M4 Pro será lançado com desconto no 11.11 do Aliexpress; saiba mais

Da Redação

O POCO M4 Pro, novo smartphone da Xiaomi, tem estreia mundial programada para esta quinta-feira (11). A novidade chega aos consumidores durante o esperado 11.11 do Aliexpress, evento especial que traz promoções caprichadas nos mais variados departamentos.

Promoção 11.11 Durante o 11.11 do Aliexpress, o POCO M4 Pro, que tem preço sugerido de $219, será vendido por um valor promocional de $199. Para aumentar a promoção, você pode utilizar o cupom especial 1111BRL100 para ter $16,90 de desconto. Descubra mais sobre o produto e os preços em Real no link: https://s.zbanx.com/r/mH1qsfMvkfp1 Versões (memória RAM + armazenamento) e preço: 4+64GB: $219 – $199

6+128GB: $249 – $219

Conheça mais do POCO M4 Pro

Em suas especificações técnicas, o modelo traz o poderoso processador MediaTek Dimensity 810, que oferece desempenho geral e velocidade aprimorados. Ele conta, também, com duas versões de combinação de memória RAM e armazenamento (4+64 e 6+128), além de modem 5G integrado para dar suporte à tecnologia quando ela estiver disponível no país.

Para não deixar o usuário na mão, o modelo oferece bateria de 5000mAh. E graças ao carregador rápido de 33W, o POCO M4 Pro garante carga completa em 59 minutos de tomada. E se o tempo for pouco, em 10 minutos o carregamento já entrega 2,45 horas de reprodução de vídeo. Características que ajudam o usuário a manter sua rotina sem ficar refém do carregador.

Quando assunto é tela, o modelo é equipado com display FHD+ de 6,6 polegadas que entrega experiência aprimorada com taxa de atualização de 90Hz. Isso vai permitir que o usuário consuma conteúdos com alta qualidade, fluidez e fidelidade, sejam eles offline ou em transmissões ao vivo.

Fotografia e design

O conjunto fotográfico é composto por duas câmeras, sendo uma lente principal de 50MP e uma ultra-wide de 8MP – com recursos de foto noturna, time-lapse, caleidoscópio, slow motion e muito mais. Para completar as especificações nesse sentido, a câmera frontal é equipada com 16MP de resolução para boas selfies.

Disponível nas cores Power Black (preto), Cool Blue (azul) e POCO Yellow (amarelo), o modelo tem design caprichado para os usuários mais exigentes no assunto. Com cantos arredondados e conjunto fotográfico em destaque na parte traseira, o aparelho entrega um visual final premium e exclusivo.