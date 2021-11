Xiaomi tem descontos caprichados no 11.11 do Aliexpress; veja os detalhes

Da Redação

Do 33Giga



11/11/2021 | 02:18



Este ano, a Xiaomi veio com tudo para o 11.11 no Aliexpress. Celebrado hoje (11), o evento é marcado por descontos agressivos especialmente em artigos eletrônicos. Por isso, a fabricante chinesa preparou uma série de promoções especiais para seus clientes no mundo todo, e o Brasil não poderia ficar de fora.

Confira, abaixo, alguns dos produtos da Xiaomi que estarão em promoção até a meia-noite do dia 12/11, os cupons de desconto relacionados e o link para comprar.

1. Xiaomi 11 Lite 5g NE

Com design ultra slim, o modelo encanta por ser moderno e fininho, com apenas 6,81mm de espessura e 158 gramas. Seu visual fica completo com a tela plana Amoled de 6,55 polegadas FHD+ com experiência de cores aprimorada, o que garante muita imersão.

Outro dos destaques do aparelho é seu conjunto fotográfico. Ele é equipado com câmera tripla, sendo uma lente principal de 64MP, uma ultra-wide de 8MP e uma telemacro de 5MP – além de uma câmera de selfie caprichada de 20MP. Para dar conta do recado, o modelo está disponível em três apresentações de memória RAM e armazenamento interno, respectivamente. São elas: 6+128, 8+128 e 8+256.

Promoção 11.11 Durante o 11.11 no Aliexpress, o Xiaomi 11 Lite 5G NE estará em promoção com as suas três versões. Ao utilizar o cupom especial D11useagora, o consumidor tem $45 de desconto. No link, você confere mais detalhes da promoção e dos valores em Real: https://s.zbanx.com/r/X4vvlJXYVAI8 Versão (memória RAM + armazenamento) e preço: 6+128: $299 – $254

8+128: $319 – $274

8+256: $349 – $304

2. Xiaomi 11T

Lançado no mês de setembro, o modelo trouxe especificações poderosas para o mercado brasileiro. Um dos principais destaques é o conjunto fotográfico, composto por câmera tripla – sendo uma grande angular de 108MP, uma ultra-wide de 8MP e uma telemacro de 5MP – e uma de selfie de 16MP.

Para amplificar ainda mais a performance do smartphone, ele tem duas versões com diferentes capacidades de armazenamento interno. Uma de 128GB e outra de 256GB – ambas com 8GB de memória RAM. E para garantir alta performance até o final do dia, o modelo oferece bateria de 5000 mAh e carregador turbo, que entrega 100% de energia em 36 minutos.

Promoção 11.11 Para o grande evento de 11.11 do Aliexpress, o Xiaomi 11T terá preços reduzidos em suas duas versões. Com o cupom especial D11useagora, você terá acesso a um desconto de $62. No link, você confere mais detalhes da promoção e dos valores em Real: https://s.zbanx.com/r/GyUeGe090Ax8 Versão (memória RAM + armazenamento) e preço: 8+128: $449 – $387

8+256: $489 – $427

3. POCO X3 Pro

Para quem gosta de fotografia, o modelo conta com câmera quadrupla caprichada com lente principal de 48MP, uma ultra grande-angular de 8MP, um sensor de profundidade de 2MP e uma câmera macro de 2MP. Para completar a experiência, são 20MP na câmera frontal e capacidade de foto noturna aprimorada. Para conferir os resultados, a tela FHD+ (2400 x 1080) de 6,67 polegadas com Gorilla Glass 6 expõe imagens vividas e de alta qualidade.

O POCO X3 Pro está disponível em duas versões com especificações diferentes de memória RAM e armazenamento interno – sendo, respectivamente, 6+128 e 8+256 –, ambas com o processador Snapdragon 860. A combinação permite rodar de forma fluida e confortável os aplicativos que exigem mais do aparelho, garantindo gráficos limpos e sem atrasos mesmo nas partidas de jogos online. Enquanto isso, a bateria de 5160 mAh e carregamento rápido permite jogar por até 11 horas, assistir a conteúdos por 18h e ouvir música por 110 horas.

Promoção 11.11 Para o 11.11 no Aliexpress, a Xiaomi trouxe dois cupons para os usuários interessados em comprar o POCO X3 Pro. Com o código D11ganhamais, você tem desconto de $30 na versão de 6+128GB. Já com a combinação 1111BRL170, a mesma redução de valor é aplicada ao preço promocional da versão 8+256GB do modelo. No link, você confere mais detalhes da promoção e dos valores em Real: https://s.zbanx.com/r/CXSi5weCbW9B Mais do que isso, os primeiros 300 pedidos (nas duas primeiras horas de evento) vão receber uma caixa misteriosa de presente, que pode incluir aspirador robô, fones de ouvido, miband 6, miwatch ou powerbank mi. Versão (memória RAM + armazenamento) e preço: 6+128: $229 – $199 (D11ganhamais)

8+256: $249 – $219 (1111BRL170)

4. Redmi Buds 3 Pro

Projetados para fornecer o som adequado em uma ampla gama de cenários, os fones de ouvido sem fio da Xiaomi contam com cancelamento de ruído ativo híbrido para garantir maior imersão. Na mesma pegada, o modelo é equipado com microfones duplos que filtram o ruído de fundo e geram uma experiência auditiva mais envolvente.

Para não deixar o usuário na mão, os fones de ouvido entregam até 28 horas de audição – com carregamento rápido que garante até três horas de uso com apenas 10 minutos de carregamento. A ligação com outros dispositivos é feita via Bluetooth 5.2 para uma conexão mais estável e ininterrupta, otimizada pela flexibilidade de poder se conectar a dois aparelhos ao mesmo tempo.

Promoção 11.11 No 11.11 do Aliexpress, o Redmi Buds 3 Pro trará um excelente desconto para quem deseja investir no modelo. O produto já estava com preço promocional de $45.99 e, durante o evento, tem seu valor ajustado para $37.99 com o cupom 1111BRL40. No link, você confere mais detalhes da promoção e dos valores em Real: https://s.zbanx.com/r/DRGWOy6UjkJ7.

5. Kit de chaves de fenda de precisão elétrica

O conjunto de chaves de fenda de aço S2 da Xiaomi conta com 24 pontas diferentes e torque de duas velocidades ajustáveis. Com design compacto e bateria de longa duração, permite aparafusar mais de 400 parafusos com precisão aprimorada com uma só carga completa.

O kit conta com estojo magnético feito em liga de alumínio para manter todas as pontas sempre a mão. Dessa forma, você pode montar e desmontar os mais variados equipamentos eletrônicos, como câmeras, relógios, consoles, smartphones e muito mais, onde estiver.

Promoção 11.11 Com preço original de $76, o kit de chaves de fenda de precisão elétrica da Xiaomi chaga ao 11.11 por $38 – com desconto de $5 com o código 1111BRL30. Além disso, as primeiras 50 peças vendidas têm desconto especial de 50%, enquanto os 15 primeiros pedidos ganham uma miband 6 de brinde. Para completar, o Aliexpress também oferece um cupom de $3 para cada $30 gastos no site. No link, você confere mais detalhes da promoção e dos valores em Real: https://s.zbanx.com/r/lhcCEkTNXWEC

6. Mi Electric Scooter 3

O patinete elétrico da Xiaomi tem corpo de alumínio de grau espacial de alta resistência e pneus pneumáticos. Com ele, é possível percorrer até 30km a uma velocidade máxima de 25km/h. Graças a seu novo design dobrável, o modelo permite um uso muito mais simples e flexível, enquanto as luzes de todos os lados garantem passeios mais seguros no dia a dia.

Promoção 11.11 O Mi Electric Scooter 3 custava, originalmente, R$3.172 e teve seu preço reduzido para R$2.601. Com o evento do 11.11 no Aliexpress, o produto está com preço promocional de R$2.506. Saiba mais no link: https://s.zbanx.com/r/QTxHVjSPdofC.

Fotos: divulgação/Xiaomi