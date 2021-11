Novo avaliará atuação de governista em S.Caetano

Daniel Tossato

do Diário do Grande ABC



11/11/2021 | 01:00



Com conduta sob análise dentro do Partido Novo, a vereadora de São Caetano Thai Spinello (Novo) foi chamada para participar de reunião, que deverá ocorrer hoje, para explicar posicionamento pró-Tite Campanella (Cidadania), prefeito interino que comanda o Palácio da Cerâmica.

Segundo o coordenador do núcleo regional do Partido Novo do Grande ABC, Cesar Parluto, a reunião servirá para realizar levantamento da atuação política da vereadora na Câmara e se a parlamentar adotou posicionamento mais governista, mesmo utilizando rótulo de que seria independente.

“Em uma primeira análise, ainda que não seja oficial, podemos avaliar que a vereadora segue fiel aos ideais do Novo. Amanhã (hoje), queremos ter certeza se há alinhamento da vereadora com o governo de Tite (Campanella). Para isso deveremos levantar o posicionamento da parlamentar junto com os projetos do Executivo”, afirmou Parluto. “Vamos avaliar com uma lupa e ver o que está acontecendo. Onde há fumaça, há fogo”, emendou o coordenador.

Além da avaliação de atuação pró-Tite, o Novo deverá repercutir as reportagens do Diário que mostraram que a gestão de Tite Campanella mantém contratos com a prima de Thai, Aline Spinello. Somente neste ano, a SSD Comércio e Serviços recebeu cerca de R$ 900 mil da administração. No convênio mais recente, a empresa receberá R$ 159 mil para montar árvore de Natal gigante na cidade. A administração tem sustentado que os contratos “foram estabelecidos por meio de licitação, com total transparência pública”.

“Também estamos a par dessa situação (da empresa da prima de Thai manter contratos com a Prefeitura de São Caetano). E, pelo que entendi, Aline Spinello mantém a empresa desde quando a vereadora era apenas uma adolescente. Dessa forma, não vejo maldade na atuação da vereadora. O que houve nessa situação foi falta de experiência política. Ela é uma vereadora jovem, quase inexperiente”, declarou Parluto. A parlamentar também afirma que não interfere nos contratos fechados entre a administração e a empresa de sua prima.

Thai Spinello é vereadora de primeiro mandato em São Caetano. Pelo Novo, foi eleita sob o verniz da “nova política”, avaliado pela própria legenda como forma de manter atuação política sem que haja qualquer tipo de benefício próprio.

Na Câmara, a vereadora atua como integrante da base aliada da gestão Tite Campanella. Em mais recente aceno governista, Thai Spinello apoiou mudança polêmica e que abriu brecha para que Tite dê calote no pagamento de vale-uniforme dos estudantes da rede municipal. Além disso, a parlamentar sequer questiona outros projetos do Executivo que acabam tendo impacto, muitas vezes negativo, na vida do munícipe da cidade: reajuste de 50% no valor da Zona Azul, reajuste de 10,25% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), por decreto, e o corte de vagas da EJA (Educação de Jovens e Adultos), por exemplo.