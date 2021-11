Dérek Bittencourt



10/11/2021



Santo André foi eleita, na noite desta quarta-feira, 10, cidade sul-americana do esporte de 2022. O anúncio foi realizado pelo italiano Gian Francesco Lupattelli, presidente e fundador da Aces Europe, entidade ligada ao Parlamento Europeu, e festejado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), vereadores e esportistas, em um reconhecimento à história e tradição do município no mundo desportivo. O prêmio é um selo de excelência, que conta com a chancela da União Europeia e da Unesco. Assim, durante todo o ano que vem o pavilhão da associação europeia poderá ser exibido em território andreense, como forma de reconhecimento - a indicação foi feita pelo professor João Evangelista Macário. A catarinense Indaial também foi laureada.

“Estamos voltando a ser protagonistas, Santo André sempre foi referência no esporte e esse prêmio vem coroar esse momento de reconstrução. Depois de uma pandemia, de tudo o que passamos, ter esse momento é algo muito especial. Iniciamos lá atrás, com a saudosa Lais Elena, a construção de uma gestão no esporte ligada à educação, à saúde, e agora estamos colhendo os frutos”, exaltou o prefeito.

Lupattelli e uma comitiva da entidade europeia estão em Santo André desde segunda-feira. Visitaram diversas instalações esportivas da cidade, como os ginásios do Parque Celso Daniel, da Vila Alpina, Sacadura Cabral e Noêmia Assumpção, o complexo esportivo Pedro Dell’Antonia, o Estádio Bruno Daniel (mesmo em obras), a pista de skate street do Jardim Las Vegas, a Vila de Paranapiacaba (onde fica o primeiro campo de futebol do Brasil com medidas oficiais, do Serrano Atlético Clube), além de outros projetos na cidade.

Depois de conhecer in loco os equipamentos andreenses e acompanhar a defesa da candidatura do município, o italiano decretou. “Eu perguntei para vocês se gostariam que Santo André se tornasse a cidade sul-americana do esporte e vocês disseram que sim, e como somos democráticos, posso anunciar que Santo André receberá este prêmio. Parabéns a todos e que o esporte siga crescendo”, projetou.

Alguns nomes de peso do esporte da cidade compareceram ao evento, no Primeiro de Maio FC, entre eles Arilza Coraça, técnica da equipe feminina de vôlei, Giovanni Vianna, skatista que foi aos Jogos Olímpicos de Tóquio, e o ex-jogador e treinador de vôlei William Carvalho, que defendeu por muitos anos a cidade nas duas funções, e falou sobre este reconhecimento ao município. “

“É muito importante para o futuro. Fomos capital do esporte, então voltar a ter esse prêmio é um impulso muito grande para nossas pretensões. Depois de uma pandemia, principalmente, é um prêmio que vem coroar. O esporte forte, ligado à educação, à cultura, não tem como ser diferente. Fico feliz, ainda mais tendo feito parte daquela famosa geração de Santo André, referência no mundo inteiro, fico feliz em ver tudo isso acontecer novamente e fazer parte de novo”, exaltou William Carvalho.

“Santo André sempre teve algo diferente e por isso foi referência. Teve tempo defasada, mas estamos retomando. O importante é que prefeito e a galera que trabalha no esporte entenderam que o futuro do nosso País está na garotada e tem de investir. E também a importância da nossa história que não pode ser perdida. É o grande legado que a gente deixa”, emendou o ex-atleta, campeão mundial, bicampeão intercontinental, bicampeão sul-americano, tetracampeão brasileiro e octacampeão seguido do Paulista de Vôlei entre 1981 e 1988 pela Pirelli, depois de já ter defendido os também andreenses Randi e Aramaçan. Anos mais tarde, foi técnico das equipes de São Bernardo e São Caetano.