Inimigos da educação

Do Diário do Grande ABC



10/11/2021 | 23:59



O pacote de maldades do prefeito interino de São Caetano, vereador Tite Campanella, parece não ter fundo. De lá não param de sair decisões que afetam negativamente a rotina dos moradores da cidade. Quando o assunto é educação, a impressão que se tem é que a má gestão é ainda maior, pois ele conta com o auxílio do secretário Fabricio Coutinho de Faria para impactar a vida de estudantes, pais e professores.



Nos últimos tempos foram muitas as ações implementadas pela dupla que merecem nota baixa e até mesmo a reprovação sumária. Em agosto, a administração temporária cortou o auxílio-merenda, que beneficiava 20.640 alunos da rede municipal, que recebiam R$ 90 por mês.



Depois, o governo conseguiu aprovar lei que autoriza o calote no fornecimento do vale-uniforme. Prejudicando, além de estudantes e suas famílias, as malharias que tinham convênio com a Prefeitura. Agora, as vítimas são quase 100 alunos da Emef Oscar Niemeyer, que não poderão seguir estudando no colégio, porque lá não mais será oferecido o ensino médio.



Em busca de informações, pais procuraram a Secretaria de Educação, que, sem a menor cerimônia, comunicou que realmente eles teriam de procurar outro local para dar prosseguimento aos estudos em 2022. Ontem a mudança foi publicada no Diário Oficial.



Sem opção, só restou aos alunos e pais protestarem na tradicional Rua Visconde de Inhaúma, além de promover abaixo-assinado, que já conta com mais de 300 assinaturas. São Caetano sempre teve uma educação modelo. Mas se continuar nessa direção poderá perder essa condição. Não por culpa dos profissionais que atuam na área, mas pelas atitudes equivocadas dos dirigentes.



E é justamente por ações desastrosas como esta que a cidade aguarda, apreensiva, votação do recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que deve decidir entre garantir o quarto mandato de prefeito a José Auricchio Júnior (PSDB) ou promover novas eleições. O que não dá mais é para suportar um vereador na cadeira de prefeito sem um pingo de responsabilidade social.