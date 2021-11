Assessor técnico calça os tênis para ajudar a AD São Bernardo

Dérek Bittencourt



10/11/2021 | 23:09



Felipe Piovesan dedicou 20 anos ao futebol de campo. Passou por diversos clubes do futebol paulista (incluindo Red Bull, Guarani e Água Santa) e em 2017, aos 29, encerrou a carreira. Passou a dedicar mais tempo para a família, mas não abandonou totalmente a bola. Aos fins de semana, seguiu jogando futsal pelo Sparta. No ano passado, foi convidado para integrar o projeto de resgate da AD São Bernardo e, no papel de assessor técnico, ajudou desde a montagem do elenco até outras atividades, as quais segue desempenhando. Mesmo com verba restrita, conseguiu montar time competitivo. Porém, há pouco mais de um mês, durante a disputa da Liga Paulista, o elenco sofreu com algumas lesões graves, que diminuíram as opções para o técnico Hugo Leonardo. Mais do que isso: como a equipe passou a disputar jogos longe do Grande ABC, alguns dos atletas que trabalham durante o dia não conseguiam ir nas viagens. Resultado: Piovesan se ofereceu para calçar as chuteiras.

“Não imaginava, não estava nos meus planos voltar a jogar. Fui até onde era bom para mim e minha família. Mas quando estamos em um projeto como este, um pouco a mais que cada um pode dar, ajuda”, contou o assessor/jogador. “A ideia surgiu porque a gente estava tendo dificuldade em ter jogadores (aptos), principalmente em viagens longas, por lesão ou porque não podiam viajar. Como a gente não tinha verba para contratar, me coloquei à disposição para treinar e me preparar. Conversei com os jogadores, para saber se não teria problema em continuar mantendo minha função na comissão e eles toparam. A ideia era treinar um mês para caso precisasse. Mas uma semana depois, fomos jogar em Ribeirão Preto e, comigo, só tínhamos dez jogadores (número mínimo exigido). Então durante treinos e jogos fui adquirindo a melhor forma. Eram quatro anos parados. Ainda não estou na melhor condição, mas venho melhorando”, emendou ele, que inclusive já marcou dois gols na competição. “Mas é o último ano, já falei para o Luizão (supervisor), aí fico só na minha função, lidando com os jogadores, no dia a dia, com a montagem do grupo, mas fora das quatro linhas.”

Atualmente, a AD São Bernardo não remunera os jogadores. Assim, suas atividades fora da quadra são as que sustentam eles e as famílias. “Todos os jogadores do time não têm o futsal como fonte de renda. Infelizmente, por conta da pandemia, só conseguimos verbas para manter a estrutura e pagar as taxas, viagens, então nenhum deles recebe, que é o que a gente pretende melhorar para o ano que vem. Então todos trabalham o dia inteiro e depois vêm para o treino ou para o jogo. E justamente por causa do trabalho, alguns não conseguem viajar”, admitiu Piovesan. “Evoluímos muito do ano passado para este. Gostaria de dar melhores condições aos atletas e temos conversas para isso. Esperamos ser ainda mais competitivos e continuar evoluindo a modalidade”, emendou.

A equipe vem demonstrando em quadra tal evolução. E hoje, a partir das 20h, no Ginásio Poliesportivo, o AD São Bernardo faz o jogo da volta das oitavas de final contra Araraquara. Na ida, derrota por 6 a 2 no Interior. Hoje, vitória são-bernardense por qualquer diferença de gol (a equipe da região tem melhor campanha) leva a definição para os pênaltis. A entrada do público está permitida e é gratuita.