A pandemia eleitoreira de 2022

O mundo volta a girar e as rotinas se restabelecendo. Não na mesma marcha e velocidade que estávamos quando o freio foi acionado em 2020, mas estamos nos ajustando.



O Brasil e o brasileiro travaram de forma questionável a luta contra o vírus. Devemos aceitar os erros cometidos, afinal, em nosso currículo não existe histórico para lidar com tamanha problemática, até ganhamos alguns rounds, saímos machucados e feridos do ringue, mas o saldo foi minimamente positivo. Os pessimistas falavam em 2 milhões e os otimistas em 1 milhão de mortes, e estamos com pouco mais de 600 mil vidas perdidas.



Se avaliarmos nosso preparo técnico, até que temos algum mérito. País sem saneamento básico abrangente, com clima tropical, com massas residindo em espaços minúsculos e parte da população na subcultura, é triste, mas real. Poderia ser pior.



Comemorar? Não! Temos de colocar na balança os desvios de verbas, falsas comunicações, remédios inúteis, compras de kits desnecessários, desemprego, falências, CPI, mortes suspeitas, hospitais inúteis, fome e corrupção, muita corrupção. A população se saiu bem. Não podemos dizer o mesmo dos políticos.



O grande desafio que vislumbramos em terra brasilis seguramente é a escalada das questões e divergências políticas que farão de 2022 estrago econômico e social mais impactante que a Covid, creiam!



O Brasil está lidando com a política e com os políticos pelo ódio e não pela razão. O brasileiro trata de assuntos eleitoreiros como grande partida de futebol nos clássicos entre Palmeiras e Corinthians ou Flamengo e Fluminense. Estamos vendados e cabrestados. O pensamento do eleitor é a vingança, sem perceber que este modus pensativo nos cega, é irracional e improdutivo para a retomada do Brasil pós-pandemia. Nunca o brasileiro esteve tão politizado em suas rotinas, isso é ótimo, se não fosse politização insana de diretrizes apenas no pensamento de esquerda ou direita e nunca para frente e avante.



Se deixarmos o ódio que nos cega de lado, e passarmos a pensar no que realmente importa: quem nas eleições de 2022 poderá realmente assumir a faixa presidencial? Quem buscará a unificação nacional, ainda que parcial? Quem gerará credibilidade internacional? Se conseguirmos massificar estas questões no consciente coletivo, avançaremos a passos largos. Todavia, se seguirmos apenas votando e elegendo pela ordem de descarte, infelizmente, a Covid não será nem de perto o nosso maior pesadelo. A urna não é lugar de depositar rancor e sim o voto.





Rodermil Pizzo é jornalista, mestre em hospitalidade, doutorando em comunicação e colunista do Diário e BandFM Brasil.



PALAVRA DO LEITOR

Colégio Liceu

Desde que me entendo por gente, sempre soube que era gay. Quando criança, mesmo não tendo clareza sobre minha orientação, já sabia que era diferente. Com o passar dos anos, fui digerindo o que significava isso e, para me proteger de piadas e de outras violências que sofria na escola, fui me moldando ao que a sociedade entendia como ‘normal’. Da adolescência para a vida adulta, busquei padrão de masculinidade e usei isso como escudo. Essa estratégia funcionou até a segunda página, não fossem as consequências psicológicas que eu colhi por reprimir a pessoa que eu sou por tanto tempo. As declarações desse pseudoeducador de Santo André até que me indignam, mas o que me conforta é que, mesmo a passos muito lentos, estamos sendo vistos cada vez mais (Setecidades, ontem). É irreversível. Estamos nas novelas, nos filmes e agora até nos HQs! Queiram essas pessoas ou não. Se optarem por seguir com esses pensamentos, tudo bem, sei que serão minoria em futuro breve – se já não são. É aquela velha história: os cães ladram e a caravana passa.

Daniel Carvalho

Diadema



Patrão

Quando o empregado da iniciativa privada é flagrado em alguma ação voluntária e proposital que cause prejuízo ou aumente desnecessariamente os custos da empresa, ele é sumariamente demitido. Infelizmente, o mesmo não ocorre com nossos políticos, que, por orientação de seus partidos, resolveram, com o acréscimo de seis vereadores em suas fileiras, aumentar desnecessariamente os gastos do erário. O povo andreense, verdadeiro patrão dos senhores vereadores, sabe que essa verba pode e deve ser mais bem utilizada nas áreas de saúde, educação, segurança etc. Por enquanto, nossa democracia ainda não nos permite demiti-los sumariamente, mas podemos e devemos exigir maior respeito com o dinheiro público e a imediata reversão desse absurdo.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Lula e Alckmin?

O presidente estadual do PT, Luiz Marinho, disse que repercutiu bem a possibilidade de o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin ser o vice de Luiz Inácio Lula da Silva, na campanha para presidente da República, no próximo ano (Política, dia 8). Essa possível fusão demonstra a decadência do PT. E isso não é recente. Lula tentou várias vezes se eleger presidente, mas só conseguiu depois que o partido se uniu ao PL, tido como de direita, e colocou na chapa o falecido empresário mineiro José de Alencar. E ainda elegeu Dilma Rousseff. Mas isso não serviu para o fortalecimento do partido e, nas eleições para governador do Estado, em junho de 2012, o PT se uniu ao PP, do ex-governador Paulo Maluf. E, em reunião em sua mansão no Jardim Europa, os então ‘inimigos políticos’ se abraçaram e foram fotografados pela mídia. Maluf depois passou alguns meses detido e Fernando Haddad não foi eleito governador. É uma empreitada complicada, não resta a menor dúvida.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema