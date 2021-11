Via: Reclamações trabalhistas aumentaram 82% no 1º semestre

10/11/2021 | 22:05



A Via (dona da Casas Bahia e do Ponto) publicou nesta quarta-feira, 10, fato relevante em que anuncia uma atualização de sua provisão para demandas trabalhistas em R$ 1,2 bilhão. Segundo a empresa, houve aumento relevante na expectativa de desembolso de valores nas ações trabalhistas.

Dentre as razões, está o fato de as reclamações trabalhistas terem aumentado 82% no primeiro semestre de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, houve aumento de aproximadamente 32% no valor do "tíquete médio" para os casos sentenciados em 2021 em comparação ao mesmo período dos últimos dois anos (2020 e 2019)

Essas foram consideradas questões de impacto relevante para a "melhor estimativa da Companhia quanto ao risco de seu contencioso trabalhista". Segundo o fato relevante, a mudança teve impacto de R$ 810 milhões no terceiro trimestre de 2021. A estratégia da companhia é utilizar novos créditos tributários para minimizar o efeito do provisionamento mais alto.

Em seu balanço do terceiro trimestre, a empresa explica que tem adotado ações desde 2011 para melhorar sua rentabilidade, incluindo redução de 39% do seu quadro de funcionários.

"No mesmo período apresentamos um crescimento de 42% da receita bruta. Essas demissões impactaram fortemente as entradas de reclamações trabalhistas, principalmente nos anos de 2016 e 2017", escreve a direção da companhia.