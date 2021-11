Bolsas de NY fecham em baixa, com CPI acima do esperado e Treasuries

10/11/2021 | 18:52



As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, em sessão marcada pela divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos em outubro, que registrou um avanço acima do esperado por analistas. Além dos temores com a alta dos preços, um dos efeitos foi um avanço nos rendimentos dos Treasuries, o que tende a pressionar especialmente as ações de tecnologia.

No fechamento, o Dow Jones caiu 0,66%, a 36.079,94 pontos, o S&P 500 cedeu 0,82%, a 4.646,71 pontos, e o Nasdaq teve baixa de 1,66%, a 15.622,71 pontos.

"Um relatório de inflação quente fez com que as ações dos EUA voltassem provisoriamente para as baixas da sessão, já que as pressões de preços parecem estar piorando", aponta Edward Moya, analista da Oanda.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,9% em outubro ante setembro veio bem acima da mediana das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,6%. Na comparação anual, o CPI teve alta de 6,2% em outubro, acima da projeção de avanço de 5,9%. O núcleo teve incremento de 4,6%, o maior desde 1991, superando o avanço esperado de 4,3%.

"Os rendimentos dos Treasuries aumentaram à medida que cresce o argumento de que o Federal Reserve (Fed) pode estar cometendo um erro de política econômica", aponta Moya. Neste quadro, Facebook (-2,30%), Amazon (-2,62%) e Alphabet (-2,03%), que controla a Google, tiveram importantes recuos.

Por outro lado, Moya indica que "a robusta demanda por veículos elétricos ajudou a entregar uma recuperação significativa com as ações da Tesla", que teve alta de 4,34%, depois de despencar nos últimos dias por conta de comentários de seus CEO, Elon Musk. Além disso, houve uma demanda "forte" para o IPO da Rivian Automotive, que disparou 29,14% hoje em sua estreia na Nasdaq.

Já a General Electric recuou 2,09%, depois de disparar na última sessão seguindo anúncio de reestruturação da empresa. Com publicação de balanço marcada para depois do fechamento do mercado, a Walt Disney caiu 0,38% com a expectativa.