Evergrande deixou de pagar US$ 148 mi em juros de títulos que venciam em 10/11

10/11/2021 | 18:00



A gigante chinesa do setor imobiliário Evergrande não efetuou pagamentos de juros de títulos com valor total de US$ 148,13 milhões nesta quarta-feira, de acordo com comunicado à imprensa da companhia alemã Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), que é credora desses títulos e "não recebeu nenhum pagamento até o fim do período de graça", que encerrou nesta quarta-feira, 10.

No documento, a DMSA informa que prepara um processo de falência contra a Evergrande e convida os demais credores que não receberam os pagamentos devidos da incorporadora a se juntarem à causa.