Anitta conheceu o bailarino da nova música através do TikTok: Pensei, ok, quero transar com ele

10/11/2021 | 16:11



Na próxima sexta-feira, dia 12, Anitta irá lançar o clipe de sua mais nova música, Envolver, cujas estrelas são a própria cantora e também um bailarino marroquino chamado Ayoub Mutanda, de 27 anos de idade, que foi convidado para gravar o vídeo pela própria artista, de acordo com informações do jornal Extra. A parte curiosa, no entanto, é que Anitta não chegou até ele através de recomendações ou de outros trabalhos, mas sim pelo TikTok!

Em conversa com o veículo, a Poderosa admitiu que estava passando pelos vídeos da rede social quando se deparou com o perfil de Ayoub e acabou se encantando pelo rapaz de 1,80 de altura, que também trabalha como modelo e influenciador, além de ter marcado presença no reality show suiço The Villa of Broken Hearts. Apesar de ter nascido em Marrocos, Mutanda ficou conhecido mundialmente tanto pelo talento quanto pelo músculos que ostenta nas redes sociais.

E o clima entre os dois teria esquentado ao longo dos ensaios que realizaram para gravar o clipe! Quando o vídeo for lançado, os fãs poderão ver o par protagonizando cenas quentes ao som do reggaeton que é a aposta da cantora para o novo single - e é claro que essa atração não é pura atuação. Anitta, inclusive, brinca que convidou o bailarino para o trabalho justamente para ter a chance de ir para a cama com ele:

Estava passando pelo Tik Tok um dia e apareceu um homem gato de um nível que nunca tinha visto, achei ele incrível. Pensei: Ok, quero transar com ele. O que acontece é o seguinte: toda vez que quero transar com alguém, eu chamo a pessoa para fazer um videoclipe. Fui lá e chamei. Mentira! [Risos]