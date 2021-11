Carlos Alberto de Nóbrega grava episódios de A Praça É Nossa para 2022

10/11/2021 | 16:11



Logo depois de passar por uma realização de cateterismo por conta da arritmia cardíaca, Carlos Alberto mostrou que voltou com tudo! De acordo com Flávio Ricco, o apresentador e elenco já gravaram na última segunda-feira, dia 8, o primeiro programa de A Praça É Nossa para exibir em janeiro de 2022.

Ainda segundo o colunista, o trabalho extra rolou após a direção do SBT não autorizar reprises no período de férias e exigiu que todas as suas produções apresentem material inédito.

Vale lembra que, recentemente, Carlos Alberto deu um baita susto nos fãs ao ser levado para o hospital às pressas, mas recebeu alta e passa bem.