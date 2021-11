Luisa Arraes e Maria Ribeiro trocam carinho na web

10/11/2021 | 16:10



Na última terça-feira, dia 9, Luisa Arraes aproveitou o aniversário de Maria Ribeiro para exaltar a atriz e mostrar o carinho que tem por ela. A melhor parte é que as duas tem algo em comum: elas já se relacionaram anteriormente com o ator Caio Blat - Luisa é casada com o ator há três anos, enquanto Maria é ex-esposa dele, foram casados de 2007 até 2017. No Instagram, Luisa postou uma foto com Maria e escreveu um texto super carinhoso para a amiga.

Hoje é dia de Maria. Essa mulher brilhante, animada e cada dia que passa mais gata, que batalha pelo que acredita e tem mania de juntar sempre tanta gente legal num mesmo espaço ou em vários projetos. Ela tem livros, podcast @issonaoenoronha, atua, dirige, escreve, cola papéis nas paredes, entrega presentes delicados nas horas certas, tem dois filhos deslumbrantes, mas o que poucos sabem é que ontem finalmente resgatei o capacete da minha bicicleta que estava procurando há seis meses, e que estava em cima de uma estante de livros feita de prateleiras para gatos na sua casa e, por incrível que pareça isso resume bastante a nossa vida entrelaçada que eu tanto amo. Não tem uma troca de WhatsApp que a gente não passeie de banalidades a grandes temas da existência e hoje é dia de celebrar a sua vida, o seu ano novo e todo esse encanto. Viva você todos os dias, @mariaaribeiro, vai que o mundo é seu e no nosso natal eu acredito, escreveu ela.

Maria não deixou de responder o texto que conta um pouco da vida entrelaçada delas. Em sua resposta ela citou Bento, de 11 anos de idade, que é fruto do relacionamento de Maria com Caio, e que tem muita proximidade com Luisa.

Ahhh, Luisa?eu te amo e te admiro e quero sempre suas coisas na minha estante, e sua visão de mundo nos olhos do nosso Bento. Ele é nosso. Eu sou sua, respondeu Maria.