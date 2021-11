Fluxo cambial total no ano até 5 de novembro é positivo em US$ 17,746 bi, diz BC

10/11/2021 | 15:46



O fluxo cambial do ano até 5 de novembro ficou positivo em US$ 17,746 bilhões, informou nesta quarta-feira, 10, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 20,194 bilhões.

A entrada líquida pelo canal financeiro neste ano até 5 de novembro foi de US$ 1,837 bilhão. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 443,446 bilhões e de retiradas no total de US$ 441,609 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 5 de novembro ficou positivo em US$ 15,909 bilhões, com importações de US$ 179,793 bilhões e exportações de US$ 195,703 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 25,228 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 47,020 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 123,454 bilhões em outras entradas.

Novembro

Depois de encerrar outubro com entradas líquidas de US$ 766 milhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,732 bilhão em novembro, até o dia 5, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 26 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 6,826 bilhões e de retiradas no total de US$ 6,801 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de novembro até o dia 5 foi negativo em US$ 1,758 bilhão, com importações de US$ 4,291 bilhões e exportações de US$ 2,533 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 295 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 510 milhões em PA e US$ 1,728 bilhão em outras entradas.