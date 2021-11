Lady Gaga posta primeiro vídeo no TikTok e surpreende

10/11/2021 | 15:11



Lady Gaga entrou de vez no TikTok! Nesta quarta-feira, dia 10, a cantora postou seu primeiro vídeo no aplicativo e surpreendeu a web pelo resultado. No registro, ela passa por uma transformação, começando sem qualquer tipo de maquiagem e usando roupas básicas e depois aparece com um vestido roxo luxuoso e toda produzida.

Completando o visual, a estrela do Pop utilizou meias arrastão e joias. O look foi o mesmo escolhido para a pré-estreia do filme Casa Gucci na última terça-feira, dia 9, em Londres. Na trama, a artista interpreta a protagonista Patrizia Regianni, mandante do assassinato do ex-marido e diretor da grife Gucci, Maurizio Gucci.

Lady Gaga ainda iniciou a postagem pronunciando as palavras Father, Son and House of Gucci, em português: Pai, Filho e Casa Gucci, frase que sua personagem diz no longa. Os fãs adoraram e não deixaram de enaltecer a artista nas redes sociais:

A Lady Gaga fazendo um vídeo para o TikTok, isso não é um treinamento, brincou um admirador.