Alec Baldwin volta para Nova York após acidente nas gravações

10/11/2021 | 15:10



Logo depois de passar uma temporada com a família em Vermont para se recuperar da tragédia que aconteceu no set de gravação do filme Rust, Alec Baldwin voltou para Nova York.

Na última terça-feira, dia 9, ele foi visto com a esposa, Hilaria Baldwin, e o filho mais novo, Eduardo, andando pelas ruas da cidade que nunca dorme. Recentemente, o astro passou por um choque e tanto ao matar acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins por conta de uma cena com armas.