Sammy Lee desabafa ao deixar filho na escola: Estou sofrendo muito na adaptação

10/11/2021 | 15:10



Sammy Lee está passando por um momento complicado da maternidade: a separação do filho e adaptação na escola. O pequeno Jake, de um ano de idade, fruto do relacionamento dela com Pyong Lee, está tendo dificuldade em ficar longe da mãe e por isso chora toda vez que ela o deixa na creche.

Aos prantos, Sammy desabafou nos Stories:

Eu estou sofrendo muito na adaptação do Jake na escola... É muito difícil ver seu filho implorar por você e você não poder estar perto. Eu não acho bobagem, faz parte da maternidade essa fase, essa dor.