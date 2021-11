Louis Tomlinson anuncia datas de apresentações no Brasil em 2022

10/11/2021 | 13:10



Louis Tomlinson, ex-integrante da banda One Direction, anuncia turnê de 2022 que passará pelo Brasil no dia 27 de janeiro, no Rio de Janeiro, e 28 e 29 de maio em São Paulo - as apresentações eram para ter acontecido em 2020 e foram remarcadas por conta da pandemia por Covid-19.

E, os ingressos obtidos para as datas do ano passado, continuam válidos para os novos dias - no Rio, o show vai acontecer no Jeunesse Arena e em São Paulo será no Espaço das Américas.

A princípio, Tomlinson estaria na terra da garoa apenas no dia 28 de maio, porém com o imenso sucesso, um dia extra foi anunciado: 29 de maio.