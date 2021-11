Turismo sustentável – 9 experiências e hotéis em Londres que valorizam o meio ambiente

Redação

Do Rota de Férias



10/11/2021 | 12:55



Londres está na vanguarda europeia em relação ao turismo sustentável. A capital da Inglaterra concentra uma série de hotéis, restaurantes, centros de compras, mercados e tours locais que evitam desperdiçar ingredientes, usam apenas material reciclado e valorizam a mão de obra artesanal.

Uma dica nesse sentido para quem vai a Londres é baixar o app Refil. Por meio dele, é possível encontrar postos de abastecimento de garrafas de água gratuitos em toda a cidade.

5 experiências em Londres ligadas ao turismo sustentável

O turismo sustentável precisa ser cada vez mais valorizado. De bares e restaurantes a shoppings, confira cinco experiências em Londres que atendem a esse propósito.

Buck Street Market – A menos de 5 km ao norte de Marylebone, em Camden, este shopping foi construído a partir de 88 contêineres de transporte reciclados. A maior parte das lojas vende produtos ecologicamente corretos, como café de origem ética. O mercado se orgulha de não ter plástico e tem seu próprio sistema de compostagem para resíduos de alimentos.

___

___

___

___

___

4 hotéis em Londres focados em sustentabilidade

Há uma grande quantidade de hotéis em Londres que levam o turismo sustentável a sério. Considere reservar um deles em sua próxima visita.

Zetter Townhouse Marylebone

Para incentivar o menor consumo de energia e água, este hotel oferece comida e bebidas gratuitas aos hóspedes que optarem por não receber o serviço de limpeza dos quartos (válido para quem ficar mais de duas noites por lá). Além disso, cada quarto tem xícaras de café reutilizáveis, e o hotel oferece café de cortesia para qualquer hóspede que comprá-las.

—

The Good Hotel

Esta propriedade flutuante localizada no Royal Victoria Dock faz parte de uma rede com origem em Amsterdã. Cada quarto foi decorado com materiais naturais e reaproveitados. O restaurante sustentável do hotel tem cardápios vegano e vegetariano.

—

Qbic Hotel

Situado ao leste de Londres, este hotel é um dos mais verdes da cidade. Alimentado em grande parte pelos painéis solares no telhado, o Obic garante uma estada ecológica sem comprometer a qualidade, com vantagens como bebidas gratuitas para quem dispensa a limpeza do quarto, estações de recarga elétrica no local e bicicletas à vontade para quem deseja explorar a capital da Inglaterra.

—

One Aldwych

Este luxuoso cinco estrelas passou por uma renovação que teve o turismo sustentável como centro das atenções. O empreendimento conta com recursos economia de energia, incluindo recuperação de calor e eficiência de água. Um sistema de drenagem EVAC, por exemplo, foi instalado em todo o hotel. Há ainda colmeias na cobertura, uma horta para apoiar a saúde das abelhas urbanas e refeições com ingredientes frescos provenientes de uma fazenda de Kent.

—