Zé Felipe fala de affair entre João Guilherme e Raissa Barbosa: - Dentro do carro

10/11/2021 | 12:38



Zé Felipe comentou sobre a vida amorosa do irmão, João Guilherme! Em entrevista ao podcast PodCats, da esposa, Virginia Fonseca, com Camila Loures, o cantor foi questionado se o irmão já se envolveu com Raissa Barbosa:

- Então, eles foram embora da festa da We Pink [festa de um lançamento de Virginia Fonseca] juntos.

- Foi lá que eles ficaram?, perguntou a influenciadora.

- Sei lá, dentro do carro, eu acho. Eu acho que foi, concluiu o cantor.

E não para por aí! No programa do YouTube de Matheus Mazzafera, chamado Hotel Mazzafera, Raissa Barbosa confirmou ter beijado o influenciador:

- Eu dei um beijinho nele, já.

- De zero a dez, [qual é a nota para] o beijo dele?, questionou o apresentador.

- Todo mundo fala dez.

Também no programa de Mazzafera, a influenciadora Vanessa Lopes revelou que ficou com João Guilherme e que se envolveria com ele de novo:

- Já pegou [o João Guilherme]?, perguntou o apresentador.

- Já, respondeu a influenciadora.

Mazzafera então, continuou o assunto, fazendo referência a um encontro que ainda iria acontecer:

- Vamos falar do futuro. Saiu esse vídeo, vamos ser real [sic], porque a galera da internet já sabe se vocês ficaram nesse final de semana ou não.

- Acho que tem a chance da gente ficar, mas obviamente a gente pega outras pessoas também, porque a gente é parceria, é amigo.

- Então vai pegar ele e outras [pessoas], é isso?

- A gente brinca, porque a gente vai com um grupo de amigos e a gente brinca tipo: Vamos pegar todo mundo, vamos se pegar [sic]. Então, o negócio é que a gente é esperto e vai todo mundo se pegar. Eu acho que todo mundo vai se pegar, se pá eu pego ele também e é isso, se ele quiser.